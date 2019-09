Światowa produkcja kombajnów CX5 i CX 6 w centrum Polski

W płockim zakładzie CNH Industrial Polska odbyło się oficjalne otwarcie nowej hali produkcyjnej. Powstają tu nowoczesne kombajny zbożowe serii CX5 i CX6 oraz prasy rolujące. Stąd maszyny wysyłane są do najodleglejszych zakątków świata.

CNH Industrial Polska Sp. z o.o. w Płocku należy do globalnego koncernu CNH Industrial N.V. – jednego z największych na świecie producentów maszyn rolniczych, budowlanych, ciężarówek, autobusów, pojazdów specjalistycznych i mechanizmów napędowych.

Historia CNH Industrial Polska zaczyna się w 1998 r., kiedy firma została spadkobiercą Fabryki Maszyn Żniwnych, produkującej kombajny Bizon.

– Fabryka maszyn New Holland od lat realizuje pozytywne tradycje, jakie ukształtowały się w regionie poprzez dziedzictwo produkcji kombajnów Bizon – mówiał Adam Sulak, dyrektor marki New Holland AG w Polsce, członek zarządu CNH Industrial w Polsce, podczas oficjalnego otwarcia nowej hali. – Połączenie wartościowej historii z innowacyjnym podejściem do produkcji każdego detalu maszyny to nasza recepta na sukces. To, że możemy go z dumą dziś ogłaszać, to powód do dużej satysfakcji, ale także motywator. Pozycja lidera niesie za sobą odpowiedzialność – dodał.

Pierwszy kombajn żółto-niebieskiego producenta, model TC zjechał z linii produkcyjnej jesienią 1998 roku. Od tego czasu nieustannie trwa tu proces usprawniania i unowocześniania tych maszyn.

– Pozycja lidera, jaką przez dwie dekady wypracowała marka New Holland motywuje do stawiania sobie ciągłych wyzwań. Konsekwencją tej strategii jest otwarcie najnowocześniejszej linii produkcyjnej, jaka powstała w płockiej fabryce. Będą tu produkowane kombajny CX, które od lat cieszą się niegasnącym zaufaniem rolników –mówił Giacomo Stella, dyrektor fabryki w Płocku, członek zarządu CNH Industrial sp. z o.o. – Wpłynie to na zatrudnienie w fabryce, a także na efektywność produkcji. To bardzo pozytywne informacje – dodał.

To właśnie tu, do Płocka, przenosi się światowa produkcja kombajnów zbożowych New Holland serii CX5 i CX6 oraz pras rolujących. Budynek nowej hali zajmuje powierzchnię około 20 000 m2, z czego 1/3 jest zajmowana przez obsługę logistyczną, a reszta dedykowana jest pod produkcję.

W pełnym sezonie planowana jest produkcja siedmiu kombajnów dziennie i czternaście sztuk pras rolujących. Praca w nowej fabryce bazuje tu na zintegrowanym systemie zarządzania WCM – World Claas Manufacturing, którego kluczowym założeniem jest brak strat, awarii i wypadków. W najbliższym czasie będzie tu wytwarzany nowy model pras CV50. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem montażu nowego modelu do bieżących linii produkcyjnych.

tekst i foto Wioletta Dziedzic