15 lat z rozmachem

W tym roku PROCAM Polska obchodzi 15-lecie swojej aktywności na rynku polskim. Podczas jubileuszowej imprezy prezes firmy podsumował działalność oraz zdradził receptę na to, jak w ciągu 15 lat zwiększyć obroty aż 36-krotnie!

PROCAM to firma działająca aktywnie w obszarze doradztwa agronomicznego oraz dystrybucji nawozów, środków ochrony roślin, a także innych środków do produkcji rolniczej. W tym roku obchodzi swój jubileusz – 15 lat działalności na polskim rynku. Z tej okazji 3. października br. w Centrum Stoczni Gdańskiej zorganizowała uroczystość.

– Przez te lata firma rozwijała się bardzo dynamicznie. Zaczynaliśmy w 2004 roku od 25 milionów złotych obrotu. Dzisiaj jest to ponad 900 milionów złotych. Na początku skupialiśmy się głównie na rynku ochrony roślin, teraz dodatkowo mamy bardzo szeroką paletę nawozów dolistnych oraz nasion kwalifikowanych: rzepaku, pszenicy i kukurydzy – mówił Michał Ciszak, prezes zarządu firmy PROCAM. – Dzisiaj, świętując nasz jubileusz, chcemy równocześnie pokazać jakie sukcesy odniosła Polska przez ostatnie 15 lat i jak nasza firma wpisuje się w ten aspekt – kontynuował.

Tajniki sukcesu firmy

Podczas jubileuszowej imprezy prezes Michał Ciszak podzielił się sposobem na sukces i zdradził jego tajniki, które pozwoliły z małej lokalnej firmy przekształcić PROCAM w ogólnopolskie duże przedsiębiorstwo.

Jak zapewniał, najważniejsi są ludzie. W pierwszym roku działalności, zespół składał się z 15 osób, obecnie firma zatrudnia ponad 350 pracowników. Firma sporo w nich inwestuje, m.in. poprzez szkolenia. Poza tym celem spółki jest, by praca była dla pracowników jednocześnie pasją. Jak potwierdza dotychczasowa historia spółki, takie założenie świetnie się sprawdza – w firmie jest zaskakująco mała rotacja pracowników.

Tradycją spółki jest również, że starsi koledzy uczą młodą kadrę tajników agronomii, szczególnie, że około 1/3 agronomów firmy prowadzi własne gospodarstwa rolne, więc mają oni nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też doświadczenie zdobywane w praktyce.

„Ludzie nie procesy” – takie hasło przyświeca firmie w kontaktach ze swoimi partnerami. Jak podkreślał Michał Ciszak, również w tych relacjach to człowiek jest na pierwszym miejscu i w myśl tej idei prowadzone są wszelkie rozmowy z partnerami.

„Wiedza, nie informacja”

W dzisiejszych czasach jesteśmy zasypywani setkami informacji w ciągu jednego dnia. Spółka postawiła sobie więc za cel zamianę tych informacji w wiedzę. Zajmuje się tym dr inż. Dariusz Wyczling, dyrektor do spraw sprzedaży i agronomii, który jest odpowiedzialny za pozyskiwanie informacji i zamianę ich w przydatną wiedzę (m.in. w dziedzinie nowych rozwiązań w uprawie i ochronie roślin). To właśnie z jego inicjatywy powstała grupa wsparcia technicznego – agronomów z najdłuższym stażem w firmie, którzy pełnią rolę trenerów szkolących nowych pracowników. Oni też organizują warsztaty polowe, konferencje agrotechniczne oraz dni pola. To właśnie ich praca daje rozwiązania, które firma oferuje klientom jako gotowe „recepty” do zastosowania na polu.

– Swoich rozwiązań jesteśmy pewni, ponieważ są one sprawdzone w doświadczeniach wdrożeniowych, a następnie na tysiącach hektarów zadowolonych klientów – mówił Tomasz Kajzer, kierownik działu marketingu PROCAM Polska. – Dzięki temu, że działamy na terenie całego kraju i mamy 34 lokalizacje, jesteśmy w stanie monitorować sytuację w różnych miejscach kraju. Dzięki temu mamy ogólną wiedzę, co się w dzieje w danym regionie. Pomaga nam to przyjmować pewien model skutecznych rozwiązań w danym roku – wyjaśniał.

Warto wspomnieć iż, PROCAM współuczestniczył w rozwoju rynku nawozów dolistnych w Polsce. PROLEAF MAX 4.0 można nazwać gwiazdą w portfolio produktowym firmy. Jest to nawóz mikroelementowy zawierający optymalną kombinację miedzi, manganu, cynku i molibdenu.

Społecznie odpowiedzialni

Firma sporo działa również w zakresie CSR (społecznej odpowiedzialności firm). Warto tu wspomnieć o inicjatywach takich, jak m.in. PROCAM Cup (czyli ogólnopolski turniej dla dzieci z małych miejscowości) czy akcja „Graj o zdrowie”, organizowana przez PROCAM oraz firmę BIO- GEN. W jej ramach, gwiazdy siatkówki spotykały się z dziećmi i młodzieżą na „piknikach siatkarskich” i treningach pokazowych w wybranych miejscowościach na terenie całej Polski.

Do akcji włączył się również mistrz piłki ręcznej Karol Bielecki, który będzie głównym ambasadorem tej inicjatywy w 2020 roku. Jego historia pokazuje, że określenie swojego celu, wizualizacja osiągnięć, niezłomność w dążeniach i wiara we własne możliwości potrafią zdziałać cuda. Jak podkreślał, to te składowe oraz wiara w siebie, a nie opinia innych ludzi, są najważniejsze w drodze do sukcesu.

Tekst i zdjęcia: Wioletta Dziedzic