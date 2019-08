Pierwszy raz w Polsce i już ocena 4,9/5!

Pokazy z cyklu MF Experience Tour zagościły po raz pierwszy w naszym kraju. Podczas imprezy można było zobaczyć pełną gamę maszyn Massey Ferguson, zgłębić tajniki technologii Fuse. Ale to nie wszystko, co podczas swojego Tour zaprezentował producent maszyn rolniczych.



MF Experience Tour to wydarzenie cykliczne odbywające się na terenie całej Europy: najpierw był we Włoszech, następnie w Niemczech i Francji. W lipcu br impreza dotarła do Polski. W dniach 24-26 07.2019 r. pokazy zagościły na polach SarnaAgro, autoryzowanego dealera Massey Fergusson w miejscowości Sarna (woj. warmińsko-mazurskie). Kolejne przystanki na mapie tegorocznego tour, to Norwegia, Dania i Portugalia.

Przedstawiciele MF, na pokazy zaprosili wyselekcjonowaną grupę rolników. Imprezę rozpoczęła parada całej gamy maszyn z portfolio MF. Kolejnym punktem programu było zapoznanie uczestników pokazów z marką oraz jej maszynami. Na specjalnie do tego przygotowanych stanowiskach, mogli oni poszerzyć wiedzę z zakresu części zamiennych (Agco Parts), finansowania fabrycznego (Agco Finanse), kombajnów żniwnych (Gold Harvesting), maszyn zielonkowych i pras rolujących (Green Harvesting).

Podczas MF Experience Tour uczestnicy mogli wziąć udział w jazdach testowych ciągników małej i dużej mocy oraz poznać tajniki technologii Fuse. Eksperci marki wprowadzali uczestników w świat Massey Ferguson, szczegółowo omawiając poszczególne maszyny.

– Po zakończeniu całego Tour, podsumujemy imprezę w całej Europie i wyciągniemy wnioski: co było dobre, a co trzeba zmienić lub poprawić. Nasi goście, zaproszeni na pokazy, w ankietach oceniają to wydarzenie. Z posumowania spotkania w Rudnikach w zeszłym tygodniu wynika, że wystawili nam ocenę 4,9/5. Jest to bardzo pozytywny odzew, widać, że klienci czuli się u nas ważni i docenieni – mówił Przemysław Jocz, National Sales Manager Massey Ferguson Polska.

Partnerem imprezy była firma Trelleborg, można więc było dowiedzieć się sporo o optymalnym ciśnieniu opon, doborze odpowiednich rozmiarów i ich rodzaju.

Agco Parts – obsługa posprzedażowa na plus!

Jak przekonywał Jerzy Baier z działu obsługi posprzedażowej, firma AGCO posiada największą dostępność części zamiennych na rynku. Firma ma 11 centrów logistycznych w całej Europie, w tym jedno w Polsce. Bardzo istotnym elementem przy zakupie nowej maszyny jest też oferowana gwarancja rozszerzona MF Care.

Natomiast rolników, posiadających prasy oraz kombajny zbożowe, mogła zaciekawić oferta Harvest Promise. W tej opcji, grupa gwarantuje pokrycie kosztów wynajmu maszyny w przypadku, gdy nie jest w stanie dostarczyć części zamiennych w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

Agco Finance – elastyczna oferta

Firma posiada w ofercie finansowanie od 2 do 7 lat. Dostępne są raty miesięczne, kwartalne, sezonowe, półroczne i roczne. AGCO proponuje oprocentowanie zmienne, stałe lub harmonogramy sezonowe.

W ofercie są dwie bardzo korzystne dla rolników oferty specjalne. Pierwsza, to 50/50 – klient wpłaca 50% wartości maszyny przy zakupie, a drugie 50% dopiero po roku, i to bez odsetek. Druga oferta to propozycja na dwa lata. W tym przypadku początkowy wkład wynosi 35% (wartość maszyny brutto). Reszta rozłożona jest na dwa lata w ratach miesięcznych.

Gold Harvesting – udane żniwa

Na stanowisku maszyn żniwnych prezentowany był kombajn 5-klawiszowy ACTIVA 7344. Maszyna wyposażona jest w silnik 6-cylindrowy, o pojemności 7400 cm3, o mocy 218 KM. Kombajn zapewnia duże oszczędności i niskie koszty eksploatacji. To świetna oferta dla właścicieli małych i średnich gospodarstw.

Gama kombajnów klawiszowych w ofercie MF rozpoczyna się od 176 KM, a kończy na 360 KM. Firma w swojej ofercie posiada również kombajny rotorowe w przedziale mocy 451-647 KM: począwszy od IDEAL 7 (jednorotorowego), aż po IDEAL 9 (dwurotorowy). Tak szeroka oferta gwarantuje dogodne rozwiązanie dla każdego rolnika.

– Najważniejsze elementy, które wyróżniają nasze kombajny, to: bęben o dużej bezwładności (zwiększający wydajność maszyny przy jednoczesnej oszczędności paliwa), heder Power Flow (poprawiający wydajność kombajnu i komfort pracy operatora) oraz rozdrabniacz słomy (rewelacyjnie rozdrabniający materiał, a dzięki ząbkowanym nożom, również wpływający na zmniejszenie zużycia paliwa) – wymieniał Leszek Simiński, specjalista ds. maszyn żniwnych i maszyn zielonkowych Massey Ferguson Polska. – Kolejną, wyróżniającą nasze kombajny, cechą jest sekcyjny zespół czyszczący, który bardzo dobrze radzi sobie na nierównym terenie, zmniejszając straty i dobrze czyszcząc ziarno – kontynuował.

Duża moc i maksymalna precyzja

Uczestnicy pokazów polowych Massey Fergusson mieli możliwość sprawdzenia najmocniejszych ciągników tego producenta: od 150 KM (silnik o 4 cylindrach i pojemności skokowej 4.9 l), aż po ciągnik 405 KM (pojemność skokowa 8.4 l). Goście sprawdzali dwie przekładnie: DYNA6 i DYNAVT podczas jazdy, na specjalnie przygotowanym do tego torze testowym.

Technologia Fuse

Dodatkowo, na miejscu można było poznać Auto-Guide, czyli system prowadzenia równoległego, który umożliwia prowadzenie ciągnika z dokładnością od 2 do 20 cm. Uczestnicy mogli zobaczyć dwa terminale, Datatronic 5 i Fieldstar 5 . Specjaliści prezentowali również możliwość łączenia się z maszynami poprzez standard IZOBUS, który umożliwia w dalszych krokach kontrole do 36 sekcji w automacie.

Małe moce na testach

Podczas pokazów była możliwość przetestowania również ciągników o małych mocach: modelu 5710 o mocy 100KM, ciągnika sadowniczego, ładowarki teleskopowej oraz ciągnika z ładowaczem przednim.

– Mamy różne gospodarstwa, różne typy i specyfikę produkcji, a prace codzienne wymagają często użytkowania ciągników o małych mocach – mówił Maciej Dudziński, Training Specialist – Chcemy tu pokazać maszyny w praktyce, od strony użytkowej – bo to właśnie jest najważniejsze – aby sprawdzały się podczas jazdy i pracy w gospodarstwie. Dlatego zachęcamy do przetestowania ich podczas jazdy – dodał.

Green Harvesting

Na stoisku poświęconym maszynom zielonkowym, MF zaprezentował pełną ofertę maszyn skierowanych do gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka czy zbiór pasz objętościowych, tj. słoma. Albert Ciszek, regionalny kierownik sprzedaży marki Massey Ferguson, szczegółowo omówił wszystkie prezentowane maszyny. Portfolio firmy w zakresie maszyn zielonkowych zawiera kosiarki, zgrabiarki, przetrząsacze karuzelowe i prasy zwijające.

tekst i foto Wioletta Dziedzic