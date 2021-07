Agrounia zapowiada blokadę ważnego ronda

Lider Agrounii Michał Kołodziejczak zapowiedział blokadę ważnego ronda w miejscowości Rękoraj koło Piotrkowa Trybunalskiego.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej przed siedzibą Rady Ministrów w Warszawie mówił o lekceważącej polityce rządu wobec rolników. Podkreślił, że jest to na prawdę ostatni moment aby zawalczyć o polskie rolnictwo.

Pomimo, iż trwają żniwa rolnicy jeszcze raz wyjadą na drogi by zademonstrować swoją trudną sytuację. Jak podkreślił Kołodziejczak, z każdym dniem upadają kolejne hodowle w Polsce a rząd nie robi nic aby pomóc rolnikom.

W związku z tym Agrounia zapowiedziała na środę 4 sierpnia o godzinie 8 rano rozpoczęcie blokady przy dojeździe do ronda w miejscowości Rękoraj. Demonstracja ma trwać 48 h. W przypadku braku spodziewanego efektu lider Agrounii zapowiedział podjęcie kroków do tego by rolnicze ciągniki pojawiły się w Warszawie.