Jak podnieść wydajność mleczną, co zrobić by zwiększyć produkcyjność loch, jak produkować bez antybiotyków, o czym pamiętać projektując lub remontując obiekt inwentarski, jakie są aktualne trendy i perspektywy rozwoju rynku? To tylko kilka pytań, na które hodowcom z całej Polski odpowiedzą branżowi eksperci podczas I edycji Agro Days Dni Hodowcy 2017, które już w ten weekend 14-15 października odbędą się w Warszawie.



Swoją obecność potwierdzili także przedstawiciele m.in. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Krajowej Rady Drobiarstwa czy też Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, którzy będą dyskutować m.in. o konkurencyjności polskich produktów.

– Na 15 tys. m.kw. hali MT Polska w Warszawie ponad 75 firm, współpracując ze sobą przeprowadzi razem ponad 30 warsztatów oraz ponad 50 konferencji i paneli dyskusyjnych. Zaprezentuje także swoje oferty i nowości, służąc wsparciem i doradztwem – informuje firma De Heus, główny organizator imprezy.

Ponadto, w niestandardowy sposób, bo poprzez zabawne widowisko „Daj krowie w żłobie, ona da i Tobie” przedstawione zostanie kompendium wiedzy na temat dobrostanu krów. W sektorze drobiu, na odwiedzających czekać będzie specjalna ścieżka edukacyjna odpowiedzialnego hodowcy drobiu, której przebycie kończy się uzyskaniem certyfikatu. Dla hodowców trzody chlewnej przygotowano interaktywne quizy.

W programie Agro Days znajduje się także konferencja „Made in Poland – jak wykreować modę na polskie produkty? Polska żywność – szanse i perspektywy”, która zainauguruje wydarzenie. Eksperciw trakcie konferencji porozmawiają na tematy związane z atrakcyjnością polskich produktów i ich cechami, szczególnie docenianymi przez konsumentów. Będzie o obawie konsumentów przed dodatkami genetycznie modyfikowanymi, antybiotykami i konserwantami, a także o bezpieczeństwie produkcji orazo wsparciu dla polskich hodowców.

Jakie tematy zostaną poruszone?

Dla hodowców bydła m.in.: prezentacje gospodarstw hodowców bydła; jak opłacalnie produkować mleko; intensywny odchów cieląt; Keno-M – brakujące ogniwo w kontroli mastitis; SexcelTM – technologia XXI wieku w genetyce seksowanej; ekonomika hodowli bydła; higiena a program ograniczenia antybiotyków; analiza „tabulogramów” pod kątem dobrego zasuszania krów; jak interpretować wyniki badań mikrobiologicznych i antybiogramów.

Dla hodowców trzody chlewnej m.in.: genetyka jako kluczowy czynnik efektywnej produkcji; inwestycja – jak sobie z nią poradzić i nie utknąć w gąszczu przepisów; wypracowanie standardu jako warunek sukcesu producenta prosiąt; zwiększenie produkcyjności loch; płynne żywienie – po prostu warto; bioasekuracja na fermie trzody chlewnej.

Dla hodowców drobiu m.in.: bezpieczeństwo łańcucha dostaw; produkcja drobiu wolna od antybiotyków: fakty i mity; produkcja drobiarska oczami konsumenta; finansowanie branży drobiarskiej w kontekście zagrożenia ptasią grypą; modele integracji zwierzęcej; przyszłość drobiarstwa w Polsce i na świecie; systemy alternatywne; fitobiotyki w żywieniu drobiu jako naturalne wsparcie w redukcji używania antybiotyków; innowacje w zarządzaniu fermą.

