Wojciechowski: W żadnym kraju nie ma takiego wsparcia dla hodowców jak jest w polskim Planie Strategicznym

W piątek odbyła się w sejmie konferencja pt. Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W wydarzeniu brał udział m.in. komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, który podkreślił znaczenie gospodarstw hodowlanych w Krajowym Planie Strategicznym.

Podczas wydarzenia komisarz wskazał na środki przeznaczone na pomoc gospodarstwo prowadzącym hodowlę; prawie 4 mld euro z puli 25 mld zostało przeznaczonych właśnie dla nich. Na dobrostan przeznaczonych będzie 1,7 mld, na płatności powiązane następne 1,7 mld, na wypas ekstensywny ok 300 mln, na tradycyjne rasy zwierząt ok. 100 mln.

– Nigdy takiego wsparcia do hodowli nie było i w żadnym kraju nie ma aż tak dużego wsparcia dla hodowców jak jest w polskim Planie Strategicznym. Jeśli ja słyszę czasami, że Komisja Europejska albo komisarz chce ograniczać hodowlę albo likwidować, zabraniać mięsa, zabraniać promocji, to jest dokładnie odwrotnie. Ta polityka, która jest prowadzona wpiera hodowlę, nie ogranicza produkcji mięsa. Koledzy, którzy są tutaj na sali wiedzą, jaką prowadzę walkę, aby promocja mogła być w dalszym ciągu prowadzona, a to nie jest łatwe, bo świat nie składa się z samych przyjaciół rolnictwa – mówił komisarz Wojciechowski.