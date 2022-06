To już 35 lat doświadczeń z systemami Claas Terra Trac

W obecnym roku Claas Industrietechnik z Paderborn podsumuje 25 lat rozwijania i produkcji własnych napędów jezdnych Terra Trac oraz 35 lat doświadczenia w zakresie tych układów jezdnych.

Lato 1997 r. było przełomowym okresem nie tylko dla technologii zbioru zbóż, ale także dla szerokiej akceptacji rynkowej chroniących glebę podwozi gąsienicowych w samobieżnych maszynach żniwnych. Opracowane i gruntownie przetestowane przez Claas Industrietechnik (CIT) w Paderborn podwozia z napędem gąsienicowym od tego czasu są uznawane jako wzór i punkt odniesienia w branży.

Początkowo były one dostępne dla modeli Lexion , lecz dalszy rozwój postępował szybko. W 2004 roku znacznie poprawiono komfort jazdy, wprowadzając gumowe amortyzatory, na osiach dotychczas sztywno zamontowanych podwozi. Wielkim krokiem naprzód było zawieszenie hydropneumatyczne, które w 2011 r. wyróżniło nową generację Terra Trac i do dziś zapewnia wyjątkowy komfort. Umożliwiło ono znaczną poprawę dopasowania do podłoża i po raz pierwszy udało się uzyskać na drodze prędkość 40 km/h.

– Po początkowym sceptycyzmie szybko zaczęliśmy przekonywać do zalet technologii Terra Trac coraz więcej rolników i usługodawców – wspomina dr Ulf Leinhäuser, rzecznik Zarządu Claas Industrietechnik Paderborn.

– Podczas gdy początkowo niewiele ponad 10 proc. maszyn było wyposażonych w napędy Terra Trac, obecnie udział ten dla samej serii Lexion wynosi ponad 50 proc. W Ameryce Północnej z naszymi gąsienicami dostarczanych jest nawet ponad 70 procent modeli Lexion, a w Wielkiej Brytanii ponad 90 proc. – dodaje.

Do dziś napędy te są stale udoskonalane. W roku 2019 firma Claas rozszerzyła swoją ofertę kombajnów z technologią Terra Trac, wprowadzając na rynek serię Lexion 5000/6000/7000/8000. W tym samym roku rozpoczęła się seryjna produkcja dwóch modeli ciągników z serii Axion Terra Trac, która została pokazana jako prototyp na targach Agritechnica w 2017 r. Do dziś są to jedyne ciągniki półgąsienicowe z pełną amortyzacją dostępne na rynku.

Pod koniec 2018 r. firma Claas wzbogaciła również swoją ofertę o dwie sieczkarnie polowe Jaguar ze zintegrowanym podwoziem gąsienicowym. Stosowane tam podwozia mają opatentowany system ochrony na uwrociach, który umożliwia zmniejszenie powierzchni przylegania gąsienic podczas zawracania.

Najnowszym członkiem rodziny Terra Trac w Claas jest zaprezentowana w 2021 roku seria Trion. Tym samym klienci mogą już teraz nabyć wyposażone w 5 wytrząsaczy kombajny zbożowe klasy średniej z podwoziem gąsienicowym z Paderborn.

Doświadczenie Claas w zakresie chroniących glebę podwozi gąsienicowych liczy sobie jednak 10 lat więcej i sięga 1987 roku.

– Na targach Farm Progress Show firma Claas zaprezentowała wówczas model Dominator CS z dwoma podwoziami gąsienicowymi firmy Caterpillar – wspomina Robert Obermeier-Hartmann, Senior Manager Product Strategy & Advanced Development. Ze względu na wynoszącą ponad 4 m szerokość maszyny te były przeznaczone głównie na rynek północnoamerykański. Tylko kilka z nich było używanych w Europie, np. w Wielkiej Brytanii.

Firma Claas Industrietechnik z Paderborn dotychczas wyprodukowała i sprzedała 35 tys. podwozi Terra Trac.