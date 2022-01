Ubiegły rok w sprzedaży ciągników należał do New Holland

Rok 2021 zakończył się niekwestionowaną dominacją marki New Holland, która została liderem po raz trzynasty z rzędu, z wynikiem 2521 zarejestrowanych nowych ciągników rolniczych. Łącznie, w okresie od stycznia do grudnia, polscy rolnicy zarejestrowali 14074 nowych ciągników.

Ranking najczęściej rejestrowanych nowych ciągników rolniczych jest nie tylko odzwierciedleniem potrzeb oraz oczekiwań Klientów na rynku polskim, ale również wyrazem zainteresowania i uznania dla producentów, którzy swoją ofertą produktowo – handlową doskonale wpisują się w ten rynek.

-Fakt, że w tak bardzo wymagających warunkach obejmujemy pozycję lidera już po raz trzynasty dowodzi, że strategia obrana przez markę New Holland jest bardzo dobrze zintegrowana zarówno z poziomem wymagań technologicznych, a także zasobności rolników. Szereg spójnych działań oraz koncentracja na najwyższych standardach pracy ponownie została doceniona przez naszych Odbiorów. Mamy świadomość tego, że „świat idzie do przodu”, a wraz z nim my również musimy dostrzegać rosnące oczekiwania naszych Klientów, dlatego wsłuchując się w ich głosy wciąż pracujemy nad doskonaleniem naszej oferty produktowej i wsparcia, jakie możemy im zaoferować w każdym obszarze naszych działań. Dziękujemy, że wspólnie możemy tworzyć przyszłość rolnictwa – mówi Adam Sulak, Business Director New Holland.

Z przedstawionych danych Martin & Jacob Sp. z o.o. wynika, że w zeszłym roku zarejestrowano 14074 nowych ciągników rolniczych. Liczba zarejestrowanych maszyn podana została na podstawie rejestracji w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Wynik ten to o ponad 4183 maszyn więcej (+42,3%) niż w 2020 roku kiedy to polscy rolnicy zarejestrowali 9891 nowych ciągników rolniczych.

W ciągu minionych 13 lat, od kiedy marka New Holland zajmuje fotel lidera rynku wśród producentów ciągników rolniczych, 29.860 sztuk niebieskich ciągników znalazło swoich właścicieli w rodzimych gospodarstwach.

W roku 2021 największą popularnością cieszyły się serie ciągników T6 – 586 sztuk, T5 – 475 sztuk oraz T7 z ilością 467 sztuk zarejestrowanych maszyn.

-Marka New Holland trzynasty rok z rzędu okazała się najchętniej wybieraną przez Klientów, a dla nas jest to szczególnie cenna informacja płynąca z rynku. Wynik ten z pewnością jeszcze bardziej nas zmobilizuje, by zagwarantować naszym Klientom najwyższe standardy obsługi pod względem sprzedażowym i serwisowym. Mogę śmiało powiedzieć, że w naszej ofercie produktowej posiadamy ciągniki dla każdego Klienta, przeznaczone do każdego rodzaju pracy, czy to na polu, czy też na drodze lub w transporcie, przy załadunku/rozładunku, w sadzie, ogrodzie czy szklarni. Dlatego nasze maszyny, najwyższej jakości, z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, mogą być partnerem rolnika na każdym polu. Tym bardziej, będziemy dokładać wszelkich starań, by zaufanie jakim Klienci obdarzyli nasze maszyny przełożyło się na pozycję lidera rynku w 2022 roku. Miejsce w rankingu rejestracji nowych ciągników rolniczych, jakie już przez ponad dekadę wypracowała marka New Holland motywuje również do stawiania sobie ciągle nowych wyzwań, dlatego nie zwalniamy tempa, a wręcz przyśpieszamy i stale pracujemy nad nowymi rozwiązaniami. Mam nadzieję, że nie raz zaskoczymy Klientów w nadchodzącym roku – mówi Łukasz Chęciński, Marketing Manager New Holland.