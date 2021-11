Nowe siewniki Lemken Solitar DT i Solitar 9+ Duo

W trakcie przedpremierowych pokazów dla prasy w swojej głównej siedzibie w Alpen,w dniach 17-18 listopada br., niemiecki producent zaprezentował m.in. nowe wersje swoich siewników Solitar. W wersji ciągnionej maszyny otrzymały przydomek DT a wersje zawieszane to konstrukcje z oznaczeniem 9+ Duo.

Lemken Solitar DT

Ciągany agregat uprawowo- siewny Solitar DT to maszyna w której dla zapewnienia dobrego zagęszczenia gleby na pierwszym etapie pracy zastosowano czołowy wał oponowy. Do drugiego etapu przygotowania gleby pod siew, Solitair DT jest wyposażony w kompaktową bronę talerzową z talerzami o średnicy 465 mm, które są zawieszone na resorach. Jeśli wymagana jest mniejsza intensywność uprawy, zamiast wklęsłych można zastosować pionowe talerze faliste, które słabiej penetrują glebę, zmniejszając zarówno utratę wilgoci, jak i powstawanie chwastów.

Jeśli wymagane jest ukierunkowane zagęszczenie rzędów nasion, za broną talerzową można zamontować trapezowy wał ugniatający. Jedną z nowości wprowadzonych w Solitair DT są pojedyncze, napędzane elektrycznie, odporne na nawóz jednostki dozujące, z których każda dostarcza nasiona do jednego rozdzielacza. Kółka wysiewające są połączone w zestawy kół wysiewających, eliminując potrzebę włączania i wyłączania kół wysiewających. Co ważne zestawy kółek wysiewających można wymieniać bez użycia narzędzi. Belka wysiewająca zamontowana w nowym siewniku jest wyposażona w prowadzone na równoległoboku redlice dwutarczowe OptiDisc z kołem kopiującym. Z kolei zbiornik ziarna w modelach Solitar DT mieści do 5,1 tys. litrów i jest dostępny także w wersji dzielonej na nawóz i nasiona. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie nowej maszyny także do siewu kombinowanego z nawozem lub do wysiewu różnych nasion. W tym miejscu producent umożliwia wybór spośród dwóch wersji- pierwsza, tzw. jednostrumieniowa pozwala na umieszczenie nasion i nawozu we wspólnej bruździe siewnej, natomiast druga, tzw. dwustrumieniowa umieszcza nawóz w linii poniżej poziomu nasion za pomocą oddzielnych podwójnych redlic nawozowych. Siewniki Solitair DT zostaną wprowadzone na rynek w szerokości czterech i sześciu metrów na jesieni przyszłego roku.

Lemken Solitar 9+ Duo

Kolejną z nowości, tym razem z myślą o mniejszych gospodarstwach jest nadbudowany, na czynnym lub biernym agregacie uprawowym, pneumatyczny siewnik Solitar 9+ Duo z dzielonym zbiornikiem na ziarno i nawóz. Sam siewnik Solitar 9+ to konstrukcja znana już od zeszłego roku, jednak dopiero teraz do oferty wprowadzona zostanie maszyna z dzielonym zbiornikiem. Siewnik oferuje szeroką gamę możliwości jednoczesnego wysiewu nasion, nawozów, a nawet poplonów. Zbiornik na nasiona Solitair 9+ Duo ma pojemność 1850 litrów. Jego pojemność można podzielić w zależności od potrzeb 50/50 lub 60/40. Dzięki temu możliwe są dwa warianty zastosowania. Podobnie jak w większym, ciąganym siewniku Solitar DT dostępna jest wersja tzw. jednostrumieniowa (Single Shot) gdzie nasiona i nawóz są łączone za dwoma dozownikami w każdym z dwóch segmentów zbiornika. Poszczególne komponenty są prowadzone przez rurę nasienną do redlic dwutarczowych i odkładane w bruździe siewnej. Pozwala to na dodanie odpowiedniej dawki startowej nawozu do siewu ozimin lub kompletnego nawożenia do siewu roślin jarych. Z rozdzielaczami zintegrowany jest automatyczny mechanizm ścieżek technologicznych. Z kolei w systemie tzw. podwójnego strzału (Double Shot),możliwa jest większa elastyczność rozmieszczania ziaren i nawozu. W tym systemie obydwa składniki przepływają oddzielnie do redlicy dwutarczowej przez podwójne rozdzielacze w dwóch przewodach nasiennych. Można je następnie rozsiewać w jednym rzędzie, tak jak w przypadku metody pojedynczego strzału, lub oddzielnie i naprzemiennie w dwóch rzędach po szybkiej wymianie wkładu ścieżek technologicznych w rozdzielaczu. Ponadto głębokość odkładania co drugiego rzędu można regulować oddzielnie za pomocą rolki dociskowej do różnicy 5 cm. Pozwala to na umieszczenie dwóch różnych nasion na różnych, optymalnych głębokościach siewu lub nawożenie międzyrzędowe podczas siewu. Nowe siewniki Solitair 9+ Duo dostępne będą w szerokościach roboczych trzech i czterech metrów, a zamówienia na nie są już przyjmowane, tak aby pierwsze sztuki mogły dotrzeć do rolników już w styczniu przyszłego roku.