136 koni za 136 tys. euro – Lindner Lintrac 130

Austriackie ciągniki Lindner to od lat synonim zaawansowanej technologii. Taka technologia jednak kosztuje i nie inaczej jest z topowym traktorem tej marki, czyli modelem Lintrac.

Rodzinna firma Lindner zaczęła swoją działalność w 1946 roku od produkcji narzędzi do obróbki drewna, a swoją siedzibę ma w Kundl, w kraju związkowym Tyrol. Co warte podkreślenia, jest to jeden z niewielu niezależnych producentów ciągników jacy pozostali jeszcze w Europie.

Model Lintrac 130 to pierwszy ciągnik firmy Lindner z nowym silnikiem Perkins Syncro spełniającym normę Stage 5. Dzięki pojemności 3,6 litra i mocy 100 kW (136 KM) oraz ogromnemu momentowi obrotowemu 550 Nm Lintrac 130 jest najmocniejszym traktorem w ofercie firmy Lindner, który dodatkowo można zamówić z czterema kołami skrętnymi.

W tym modelu Lindner udoskonalił bezstopniową przekładnię TMT11-ZF z Lintrac 110, w której jedną z nowych funkcji jest aktywna kontrola zatrzymania. Przekładnia jest szczególnie wydajna ze względu na w dużej mierze mechaniczne przenoszenie mocy przy niskim udziale hydrostatycznym. Przekłądnia umożliwia poruszanie się z prędkością do 43 km/h (opcjonalnie do 50 km/h) przy zredukowanych obrotach, a 4-pozycyjny tylny WOM z kontrolą rozruchu pracuje z prędkościami 540/750/1000/1400 obr./min.

Jeśli chodzi o hydraulikę, to ciągnik wyposażono w osiową pompą tłokową, która bezstopniowo reguluje moc hydrauliczną od 4 do 88 l/min (opcjonalnie również 100 litrów). Układ jest obsługiwany za pomocą wielofunkcyjnego joysticka na podłokietniku LDrive, a dodatkowo przednia hydraulika jest dostępna z elektroniczną kontrolą ciśnienia, która reguluje siłę nośną i ciśnienie podczas pracy np. z pługiem śnieżnym. Podobnie jak w przypadku wszystkich pojazdów Lindner, Lintrac ma oddzielne zasilanie olejem dla hydrauliki siłowej oraz układu kierowniczego i przekładni.

Warte podkreślenia jest również to, że Lintrac to pierwszy seryjny ciągnik tej klasy ze skrętną tylną osią. Podczas prac rozwojowych firma Lindner była w stanie wykorzystać dziesięciolecia doświadczeń w zakresie kierowania 4 kołami w rolnictwie górskim i zastosowaniach komunalnych z transporterem Unitrac. Zastosowano tu wyjątkowo stabilne obudowy przegubów wykonane z żeliwa sferoidalnego. Na życzenie tylną oś można skręcać do 20°, co zapewnia maszynie Lintrac zwrotność nieosiągalną wcześniej dla ciągników. Jednakże Lintrac jest niezwykle zwrotny nawet bez tylnej osi skrętnej. Dzięki kompaktowemu rozstawowi osi i kątowi skrętu 52° z przodu uzyskał średnicę zawracania 9,5 m. Dzięki czterem kołom skrętnym uzyskuje się średnicę zawracania poniżej 7 m.

W ciągniku nie zapomniano także o komforcie, gdyż kabina może być dostępna z pneumatyczną amortyzacją, a amortyzowana przednia oś jest standardem w wersji 50 km/h. Z kolei dzięki nowemu monitorowi Touch IBC PRO firma Lindner wnosi do tego ciągnika jakość luksusowego samochodu.

Te wszystkie udogodnienia sporo jednak kosztują, gdyż na rynku austriackim za omawiany wyżej model bez skrętnych 4 kół i dodatkowych opcji (np. amortyzowanej osi czy pneumatycznej kabiny) trzeba zapłacić 136500 euro. Jest to cena brutto z 20 proc. VAT (w Polsce będzie o 3 proc. wyższa ze względu na wyższy VAT) i choć jest ona wysoka, to należy zaznaczyć, że ciągnik już w standardzie oferuje bardzo wiele.