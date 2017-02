Syngenta nadchodzi z nowościami!

30 stycznia br. w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie) odbyła się konferencja prasowa firmy Syngenta. Jej lokalizacja nie była przypadkowa. W tym roku firma zorganizowała spotkanie z dziennikarzami w dniu poprzedzającym start tegorocznych Konferencji Zimowych Syngenta.

Konferencje Zimowe Syngenty są cyklem spotkań organizowanych co roku przez firmę. Tym razem, jednym z najważniejszych elementów zimowych konferencji Syngenta są prezentacje zintegrowanej oferty dla upraw polowych. W programie nie brakuje wykładów specjalistów, merytorycznych pytań do ekspertów oraz mniej formalnych rozmów na tematy związane z branżą rolniczą. Dla uczestników jest to również okazja do wzięcia udziału w loterii konferencyjnej i wygrania atrakcyjnych nagród.

W trakcie konferencji w Iławie przedstawione zostały nowości produktowe firmy, ale także omówiono tendencje na rynku ochrony roślin i podsumowano rok 2016. Dodatkowo, poruszone zostały także kwestie aspektów prawnych ochrony roślin i działania koncernu na rzecz zrównoważonego rolnictwa.

Podsumowując rok

Rok 2016 podsumował, jednocześnie otwierając konferencję, prezes Syngenty – Marek Łuczak, który podkreślił również niekorzystne warunki panujące aktualnie na rynku. – Rok 2016 po wielu tłustych latach dla całego naszego rynku był rokiem zdecydowanie chudszym. Dla firmy Syngenta Polska był to rok, w którym nie osiągnęliśmy swoich oczekiwań biznesowych zakładanych lokalnie, oczywiście nie we wszystkich segmentach jednakowo, jednak był to rok trudniejszy. Na szczęście skończył się i teraz z ogromną nadzieją, entuzjazmem oraz zapałem patrzymy na rok 2017, który zapowiada dużo lepsze perspektywy – mówił Marek Łuczak.

Tendencje na rynku ochrony roślin

Adam Ciaś dyrektor sprzedaży Syngenta Polska przedstawił i omówił tendencje na rynku ochrony roślin. – Wartość tego rynku za rok 2016 wynosi 2 548 074 PLN i jest to spadek o 6,3%. Kukurydza oraz rzepak i zboża odnotowały spadek, natomiast burak, warzywa, zaprawy i ziemniaki dynamicznie poszły w górę. Jednak największy udział w rynku mają herbicydy – 46%, fungicydy – 36%, insektycydy – 10% oraz zaprawy i regulatory wzrostu po 4% – tłumaczył Adam Ciaś.

Poznać oczekiwania producentów rolnych

Dorota Mazurek, dyrektor ds. marketingu Syngenta Polska przybliżyła zgromadzonym dziennikarzom wyniki badań dotyczących zależności pomiędzy odwiedzinami rolników przez przedstawicieli handlowych, a ich decyzjami zakupowymi. Omówiła ona również działania, jakie podejmuje firma, aby jak najtrafniej poznać oczekiwania producentów rolnych. – Co pokazały badania, klienci cenią sobie doświadczenie i wiedzę pracowników naszej firmy dużo wyżej niż konkurentów – mówiła Dorota Mazurek.

Wielka trójka

Dyrektor ds. wsparcia technicznego Syngenta Polska, Dariusz Sip, przedstawił podczas spotkania trzy nowości produktowe, które przygotował koncern na rok 2017. Pierwszym z nich jest herbicyd Axial Komplett – produkt w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym, przeznaczony do stosowania nalistnego, wykorzystywany do selektywnego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych w uprawie zbóż ozimych i jarych. Stosowany wiosną do fazy BBCH 32. Drugą propozycją firmy jest fungicyd Carial Flex – koncentrat w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Trzecia nowość na ten rok to fungicyd Spyrale w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu układowym do stosowania głównie zapobiegawczego, a także interwencyjnego w ochronie buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi. Preparat ma zastosowanie w buraku cukrowym na chwościka buraka, rdzę buraka, mączniaka prawdziwego buraka i brunatną plamistość liści.

współpraca: Anna Arabska