Nowości od IGP Polska

7 grudnia w Bielanach Wrocławskich obyła się konferencja zorganizowana przez firmę IGP Polska. Spotkanie poświęcone było w szczególności nowym odmianom nasion zbóż, soi i kukurydzy proponowanym przez firmę na najbliższy rok.

Jako jeden z pierwszych głos zabrał Franz Beutl Prezes IGP Polska. – Moim zadaniem dzisiaj jest przedstawienie firmy IGP oraz jej 90-letniej historii, a także planów rozwojowych. IGP jest prawdopodobnie najstarszą strukturą tego typu na całym świecie. Firma powstała w roku 1927 w Monachium. Wtedy byliśmy bardzo nowatorskim stowarzyszeniem składającym się z sześciu hodowców, którzy zdecydowali się na zastosowanie krzyżowania przy hodowli zbóż. Wtedy też zapadła decyzja, że rozwiniemy naszą działalność poza granice Bawarii. I tak, po 90 latach działamy nie tylko w Niemczech, ale i całej Europie – tłumaczył Franz Beutl słowami wstępu.

Firma działa w Polsce zaledwie 3 lata, a już może pochwalić się ponad 70 odmianami w ofercie. W Polsce główny nacisk kładziony jest na kukurydzę i rzepak. Warto dodać, że jest to odwrotny trend niż w południowych Niemczech.

W nadchodzącym sezonie IGP Polska proponuje pięć nowych odmian w rzepaku ozimym. Pierwsza propozycja to Elevation – odmiana populacyjna, która według badań COBORU przewyższa plonami niektóre formy mieszańcowe. Kolejna to Sundance, ta charakteryzuje się wysokim plonowaniem i zimotrwałością. Z kolei odmiana Codimil to duży potencjał plonotwórczy, dobre zimowanie i tolerancja na chlomazoni. Następna to Codinell – wysoko plonująca i budująca silny system korzeniowy. Ostatnia propozycja na 2018 rok to Broadway – odmiana populacyjna o bardzo wysokim potencjale plonowania.

W pszenicy ozimej producent proponuje trzy nowości. Apostel – charakteryzujący się wysoką zdrowotnością liści, plonami na poziomie przeciętnym, wysokim poziomem technologicznym, a także grubym ziarnem i wysoką liczbą opadania. Moschus o elitarnej jakości ziarna zawierającej 16,3% białka i wysokiej odporności na mączniaka oraz Ribbeck – odmianę ościstą, stanowiącą alternatywę w uprawie żyta mieszańcowego, tolerancyjną na okresowe susze.

Z kolei w zbożach jarych znajdziemy dwie nowości. Są nimi: Armani o bardzo wysokim potencjale plonowania i niskim udziale łuski oraz Troll odmiana półkarłowa, plonująca na poziomie odmian tradycyjnych, o wysokiej jakości ziarna.

Firma proponuje także odmiany soi: GL Melanie i będącą w badaniach COBORU kreację pod nazwą Pollux. W gatunkach strączkowych polecanych przez hodowców zrzeszonych w IGP status nowości ma odmiana grochu Spot i bobik odmiany Julia. Obie odmiany tych gatunków w badaniach COBORU w ostatnich dwóch latach uzyskały plon nasion i białka powyżej wzorca.

Podczas konferencji mieliśmy przyjemność zapoznania się nie tylko z historią firmy IGP, nowymi odmianami proponowanymi przez przedsiębiorstwo na najbliższy rok, ale również mogliśmy wysłuchać cennych wskazówek dotyczących uprawy kukurydzy, o których opowiedział prof. Paweł Bereś z Instytutu Ochrony Roślin.

Beata Gorczyca