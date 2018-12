ADOB. Siła nauki

28 listopada w Opalenicy firma ADOB zorganizowała konferencję prasową „Siła nauki”, która w większości poświęcona była roli mikroelementów w nawożeniu roślin uprawnych. Oprócz organizatorów, swoje prezentacje przedstawiły również firmy BASF oraz Kverneland Group, która od niedawna rozpoczęła współpracę z ADOB.

Spotkanie w Opalenicy rozpoczął Adam Nawrocki, prezes firmy ADOB, który przybliżył zagadnienie mikroelementów i praktyki ich stosowania: – W naszej diecie są określone poziomy mikroelementów uważane za korzystne. Podobnie jest u roślin. Oczywiście są pewne limity, które uważa się za korzystne dla prawidłowego rozwoju każdej rośliny i do których się dąży. Znając analizę liści, jesteśmy w stanie w precyzyjny sposób odpowiedzieć na pytanie czy nasze pole i uprawa jest prowadzona w sposób prawidłowy i czy stosując mikroelementy osiągniemy lepszy efekt – mówił.

Prezes Nawrocki podkreślił, że rolnicy powinni analizować glebę także pod względem zawartości mikroelementów. Przy tym warto zwrócić uwagę na metodę wykorzystywaną do oznaczenia zasobności – czy jest to w 1-molowym HCl czy w DTPA. ADOB cały czas inwestuje w rozwój i uczestniczy w programach badawczych, takich jak Iso Plants, Cost czy Harvest Zinc.

Temat mikrostarterów i wieloskładnikowych nawozów płynnych przybliżył Remigiusz Waligóra, przedstawiciel działu nowych technologii w firmie ADOB. – Mikrostartery występują najczęściej w formie granulatu i wysiewane są przez specjalne aplikatory. Warto dodać, iż nawozy startowe nie zastępują nawożenia mineralnego, wspomagają natomiast wschody i działają na samym początku, od jednego do półtora miesiąca od czasu siewów. Stosuje się je w celu stymulacji roślin, czyli we wczesnych fazach rozwojowych, po to, aby stworzyć optymalne warunki do dalszego rozwoju roślin. Są one stosowane jako swojego rodzaju polisa zabezpieczeniowa – tłumaczył.

Warto dodać, iż ADOB oferuje również płynne nawozy doglebowe do stosowania rzędowego pod kukurydzę – ADOB® MA, rzepak ozimy – ADOB® OR, buraki cukrowe – ADOB® SB-2 oraz pod ziemniaki – ADOB® PO. Zawierają one azot, fosfor i potas (NPK) oraz mikroelementy w formie chelatów dopasowane do potrzeb poszczególnych upraw.

Nowością firmy jest nawóz ADOB® Mikro Trawa przeznaczony do nawożenia dolistnego traw pastewnych. Oprócz NPK zawiera także magnez, siarkę oraz mikroelementy, takie jak: miedź, żelazo, mangan oraz cynk. Nawóz zalecany jest do stosowania po każdym odroście w dawce od 4 do 6 kg/ha. Jesienią zaleca się jego stosowanie w celu polepszenia zimowania traw.

Beata Gorczyca