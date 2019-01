BASF Crop Protection z nowościami w nowy rok

19 grudnia 2017 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się coroczna konferencja prasowa firmy BASF Crop Protection. Podczas spotkania podsumowano rok 2017, który dla firmy był wyjątkowy, chociażby ze względu na jubileusz 25-lecia funkcjonowania w Polsce. Nie zabrakło również informacji o planach firmy na najbliższy rok.

Prelegentem otwierającym konferencję był Cezary Urban, dyrektor działu BASF Crop Protection, który omówił akwizycje, jakie miały miejsce w ostatnim roku, w szczególności nabycie części aktywów z sektora nasiennictwa i herbicydów nieselektywnych od firmy Bayer. – Został już powołany zespół, który zajmuje się przygotowaniem do akwizycji. Dotyczy to wszystkich dziedzin, począwszy od obszaru związanego z zasobami ludzkimi, poprzez organizację fabryk zarówno w Polsce, jak i za granicami kraju. Przygotowujemy się i będziemy gotowi, aby już w przyszłym roku sprzedaż odbywała się przez firmę BASF – zapewniał.

Cezary Urban przybliżył również uczestnikom konferencji wyzwania, jakie czekają branżę w nadchodzącym sezonie, w tym proces konsolidacji firm produkujących środki ochrony i związane z tym zmiany w ofercie produktowej.

Następnie Iga Wasilewicz, kierownik ds. Relacji Zewnętrznych w firmie BASF przedstawiła raport „Rolnictwo i przyroda”, przygotowany we współpracy z Centrum UNEP/GRID Warszawa. – Chcielibyśmy promować dobre praktyki rolnicze, dotyczy to czterech głównych obszarów. Pierwszym z nich jest tworzenie zielonej infrastruktury, drugim wspieranie populacji zapylaczy, kolejny to wspieranie populacji ptaków i ostatni, czyli bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin – tłumaczyła.

Z kolei Doktor Witold Łykowski kierownik działu R&D przedstawił przebieg sezonu wegetacyjnego 2017. Przybliżył również nowe centra kompetencji BASF i zachęcił do ich odwiedzenia w czasie organizowanych tam warsztatów polowych.

Tomasz Cichocki, Product Manager ds. herbicydów, regulatorów wzrostu i zapraw w zbożach w firmie BASF, podczas spotkania mówił o fungicydzie donasiennym Systiva, który będzie miał także zastosowanie w pszenicy. Zwrócił również uwagę na Medax Max. – Wiosną mieliśmy dużo opadów i niskie temperatury, co znacznie wpłynęło na zmniejszoną ilość okienek pogodowych do zabiegów regulatorami wzrostu. Idealnym na takie warunki jest właśnie regulator Medax Max. Jest to zasługa obecności w nim dwóch regulatorów wzrostu – proheksadionu wapnia i trineksapaku etylu. Taka kombinacja wydłuża możliwość stosowania i poszerza możliwe warunki stosowania – tłumaczył.

Natomiast Agnieszka Łyczak-Szymczyk, Starszy Specjalista ds. komunikacji marketingowej i dr Jacek Lewko Specjalista ds. Rozwoju Produktu zaprezentowali nowy fungicyd w ofercie firmy – Sercadis, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem i mączniakiem. Substancją czynną preparatu jest Xemium, wykazująca wysoką skuteczność i długotrwałe działanie zapobiegawcze w niskich dawkach oraz w szerokim zakresie temperatur. – W przyszłym roku chcemy wprowadzić na rynek nowy fungicyd przeznaczony do sadów zawierający Xemium – Sercadis. Jest to produkt w formulacji SC i zalecany w jednej z najniższych dawek spośród środków na parcha, czyli 0,25–0,3 l/ha – mówiła Agnieszka Łyczak-Szymczyk.

Firma postanowiła również rozszerzyć fungicyd Priaxor o pszenicę ozimą, o czym opowiedział dr Jarosław Nadziak odpowiedzialny za fungicydy w zbożach i kukurydzy. – W ubiegłym roku promowaliśmy fungicyd Priaxor w uprawach niszowych – w pszenżycie, życie i jęczmieniu. Produkt spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem na rynku. Zdecydowaliśmy na rozszerzenie jego promowania także o pszenicę ozimą – tłumaczył.

Beata Gorczyca