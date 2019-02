27 wspaniałych – poznajmy Złotych Medalistów MTP

Polagra-Premiery 2018 po raz kolejny były miejscem spotkań biznesowych, źródłem nowych ofert oraz platformą wymiany doświadczeń – tak w skrócie można opisać siódmą edycję Międzynarodowych Targów Rolniczych. Ta największa impreza branżowa już od lat cieszą się zasłużoną renomą, również ze względu na rozdanie prestiżowych Złotych Medali MTP za najbardziej nowatorskie produkty.

W tym roku to zaszczytne wyróżnienie przyznano 27 produktom z branży rolniczej. Złote Medale MTP Polagra Premiery 2018 w kategorii maszyny powędrowały do 14 firmy. W tym do spółki KUHN za pług VARI-MASTER L On Land, który został zoptymalizowany pod kątem pracy z ciągnikami nowej generacji o mocy od 200 do 300 KM. Urządzenie wyposażony jest również w innowacyjny system „SMART PLOUGHING”, który z wykorzystaniem GPS steruje podnoszeniem korpusów na uwrociach.

Kolejni laureaci tej kategorii to firmy PROMAR za automat z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny zdrowotności nasion dębu, Maschio-Gaspardo Poland za Chrono – Technologie szybkiego siewu, John Deere za ciągnik rolniczy serii 5R oraz kombajn zbożowy S780i, TeeJet Technologies Poland za DynaJet Flex 7140, Lechler GmbH za Elektryczny zawór korpusów rozpylaczy ESV, KST Konsulting za oprogramowanie do zarządzania produkcją polową, Serafin za ładowarke przegubowa Avant E6, SatAgro za moduł serwisu internetowego służący do automatycznego tworzenia precyzyjnych map, Agro-Tom za rolniczy agregat talerzowy GTH XL, Korbanek za rozsiewacz nawozów dwutalerzowy Sulky X50+ Econov ISOBUS, SAATBAU za moduł kalkulacji zysków uprawy roślin i wsparcia sprzedaży produktów rolnych, Agrocom Polska za Uniwersalny system automatycznej regulacji głębokości pracy maszyn uprawowych oraz firma AGCO za Valtra T254 Versu z podłokietnikiem SmartTouch.

Złote Medale dla roślin uprawnych

Złoci Medaliści w kategorii rośliny uprawne to firmy: DANKO za aż 4 produkty – Groch siewny ARWEN, którego produkcja będzie prowadzona w 45 firmach na terenie całego kraju. Pszenice jarą GOPLANA odmianę ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród firm zagranicznych. Pszenżyto ozime PORTO, które w br. znajdzie się w reprodukcji 11 firm. PORTO sprzedawane będzie również w ramach Programu Kwalifikat Plus oraz Nasiona Premium, oraz żyto ozime Dańkowskie Granat, którego w br. reprodukcja odbywać się będzie w 28 firmach nasiennych a, dystrybucja produktu planowana jest w blisko 90 firmach handlowych w Polsce.

Kolejno Złoty Medal przyznano za odmianę pszenżyta ozimego MELOMAN dla Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o., Grupa IHAR. Odmiana wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem plonowania niezależnie od przebiegu warunków pogodowych oraz stanowiska. Posiada również podwyższoną odporność na porastanie ziarna w kłosie oraz choroby grzybowe.

Pozostałe wyróżnienia to: Belissa – pszenica ozima od Hodowli Roślin Smolice Sp. z o.o., Grupa IHAR, Burak ćwikłowy Betako mieszaniec F1 od PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki, DK EXTRACT od MONSANTO Polska, Łubin wąskolistny Bolero i Pszenica ozima Formacja (A) od Poznańska Hodowla Roślin, odmiana kukurydzy CODIGIP od IGP Polska oraz rzodkiewka SALSA F1 od „SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze.

Beata Gorczyca, ADA