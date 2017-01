Płatność redystrybucyjna

W 2015 r. o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ubiegało się 1,355 mln rolników. Rolnicy posiadający, co najmniej 3,01 ha mogli ubiegać się także o przyznanie płatności dodatkowej (redystrybucyjnej). Płatność ta przysługuje maksymalnie do 27 ha. Płatność nie jest przyznawania z urzędu, ale na wniosek rolnika, który powinien zaznaczyć odpowiednie pole we wniosku o przyznanie płatności.

– Przy określaniu stawki płatności dodatkowej uwzględniona została zatem powierzchnia zatwierdzona do płatności redystrybucyjnej rolników, którzy ubiegali się o tą płatność. W wyniku wnoszonych przez rolników odwołań, w przypadku, gdy powierzchnia zatwierdzona wynosiła co najmniej 3,01 ha, w postępowaniu odwoławczym brak zaznaczonego wnioskowania uznawano jako błąd oczywisty i zatwierdzano powierzchnie do płatności dodatkowej. Skutkiem tego było zwiększenie powierzchni kwalifikującej się do tej płatności. W konsekwencji może to przyczynić się do przekroczenia koperty finansowej przeznaczonej na tą płatność – mówi Danuta Probe z Biura Prasowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do przyznania płatności redystrybucyjnej kwalifikuje się ponad 900 tys. rolników, a mimo wydanej decyzji płatność ta, ze względu na możliwe przekroczenie koperty finansowej, nie została przekazana ok. 700 rolników. Ponadto ARiMR prowadzi ok. 500 postępowań administracyjnych w przypadku śmierci rolnika składającego wniosek pomiędzy dniem złożenia wniosku a dniem wydania decyzji. Oznacza to, że tylko ok. 1,2 tys. rolników nie otrzymało dotychczas płatności redystrybucyjnej za 2015 r., co stanowi 0,2 proc. rolników kwalifikujących się do przyznania tej płatności.

Zgodnie z ustawą o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Prezes ARiMR poinformował Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o konieczności zastosowania zmniejszenia (redukcji) stawki płatności dodatkowej. Przy informacji tej wskazano jednocześnie, że ze względu na fakt, iż maksymalna kwota zmniejszenia (przy powierzchni 27 ha) mogłaby wynosić 2,97 zł Agencja, ze względu na brak winy rolnika, będzie odstępować od odzyskania należności.

W przygotowywanym projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego zmniejszenia stawki płatności dodatkowej, nadpłacone środki nie będą odzyskiwane, a źródłem sfinansowania nadpłaconych dopłat będą środki budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie programów UE – dodaje Danuta Probe.

Źródło: AR i MR