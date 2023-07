Żniwa wystartowały. Ile zapłacimy za koszenie i prasowanie? Ceny usług żniwnych 2023

Na południu Polski wystartowały małe żniwa. Tegoroczny sezon nie zapowiada się lekko dla producentów zbóż. Nie dość, że ceny są niskie, plony w wielu miejscach nie zapowiadają się na rekordowe, zwłaszcza w zbożach jarych to jeszcze same ceny usług pozostają na stosunkowo wysokich poziomach.

Rolnicy którzy liczyli, że wraz z mocnym spadkiem cen zbóż równie mocno spadną ceny usług, będą z pewnością zawiedzeni, gdyż z rozmów, które przeprowadziliśmy z usługodawcami, wyłania się niezbyt ciekawy dla usługobiorców obraz sytuacji. W obecnym sezonie nie ma co liczyć na ceny niższe niż 450 zł netto z paliwem od hektara skoszonej powierzchni. Tutaj warto zaznaczyć, że takie ceny obowiązywać będą raczej w przypadku większych powierzchni, które będą jednorazowo do ścięcia.

Przy bardziej rozdrobnionych areałach ceny będą wyższe. Najczęściej jednak pojawiającą się kwotą u usługodawców, z którymi rozmawialiśmy, jest przedział 500 – 550 zł netto od hektara z paliwem, gdyż bardzo rzadko pojawiają się już rozliczenia od godziny wykonanej pracy. Powyższe ceny obowiązują z reguły w przypadku cięcia zbóż bez wykorzystania sieczkarni. Jeśli chcemy słomę siekać, to do tych stawek należy doliczyć z reguły około 50 zł netto do hektara. Dodatkowo w niektórych, choć trzeba przyznać nielicznych przypadkach, usługodawcy doliczają dodatkowe opłaty jeśli transport nie jest w stanie na czas odebrać zboża od kombajnu.

Podobne do ubiegłego roku będą również ceny za prasowanie słomy. Jeśli chodzi o zwijanie najpopularniejszych balotów o średnicy 1,2 m rozpoczynają się od około 15 zł/sztuka i dotyczy to zwykle pras stałokomorowych. Jeśli natomiast mówimy o prasowaniu bel prasami zmiennokomorowymi to ceny są już wyższe bo mieszczą się w przedziale 18-20 zł/sztuka za balot o średnicy 120 cm, a za każde 10 cm średnicy beli więcej z reguły cena jest wyższa o złotówkę, czyli np. za balot 150 cm zapłacimy 21-24 zł.

Tutaj także, jak przy koszeniu zbóż, tak przy prasowaniu słomy wszystko zależy od ilości – im więcej, tym stawki są niższe, a także od regionu, ponieważ tam gdzie dostępność usług jest mniejsza i konkurencja jest słabsza, tam ceny są wyższe. Usługodawcy podkreślają ponadto, że ceny uzależnione są indywidualnie od wielkości zlecenia: nie tylko od ilości zwiniętych bel, lecz także ilości hektarów i warunków na polu, ponieważ bywa, że zamiast kilkunastu sekund, balot zwija się 4 minuty, gdyż taka jest ilość materiału.