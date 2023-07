Nieśmiało rozpoczynają się żniwa, ale wieści z rynków zbóż nie napawają optymizmem

Tydzień rozpoczął się spadkami dla cen pszenicy i kukurydzy; to nie są dobre informacje wobec rozpoczynających się właśnie małych żniw. Dobrą informacją jest to, że rzepak odrabia straty coraz śmielej.

Cena pszenicy spadła wczoraj na Matifie o 4,5 EUR/t do 226,25 EUR/t, zatem kosztuje o 25 EUR/t mniej niż 22 czerwca, kiedy to osiągnęła najwyższy ostatnio poziom. W Chicago pszenica staniała o 7,75 ct do 628,5 ct/bu (211,50 EUR/t).

Spadki są spowodowane przede wszystkim spodziewanymi dużymi zbiorami kukurydzy w USA; obniżka jej ceny (wczoraj o 6 EUR/t do 224,5 EUR/t) ciągnie za sobą notowania pszenicy. Permanentnie ogromną konkurencję na rynku stanowi tania rosyjska pszenica.

– Presja eksportowa ze strony Rosji jest obecnie wysoka. Wg SovEcon Eksport wyniósł 920 000 ton zboża w zeszłym tygodniu, w porównaniu do 1 mln ton w poprzednim tygodniu, w tym 750 000 ton pszenicy, w porównaniu do 970 000 ton w poprzednim tygodniu – informuje Kaack.

Podwyżkom nie sprzyjają także informacje dotyczące korytarza zbożowego; wczoraj Financial Times podał, że Unia Europejska gotowa jest poluzować sankcje w zamian za zgodę Rosji na jego dalsze funkcjonowanie.

Notowania rzepaku z kolei poszły w górę o 10,25 EUR/t do 460 EUR/t. To przede wszystkim zasługa prognoz Strategie Grains; firma obniżyła prognozy dotyczące zbioru rzepaku w Europie o 600 tys. ton do 19,8 mln ton. Słonecznika ma być o 350 tys. ton mniej – 10,9 mln ton.