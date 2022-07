Poparcie wsi dla Prawa i Sprawiedliwości “ulega erozji”

W czerwcu światło dzienne ujrzało wydawnictwo “Polska wieś 2022. Raport o stanie wsi” opracowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Znalazł się tam m.in. interesujący rozdział “Mieszkańcy wsi a polityka”, w którym przeanalizowano ostatnie trendy preferencji politycznych wśród elektoratu wiejskiego.

Nastroje na polskiej wsi nie są obecnie najlepsze. Jak czytamy w raporcie, zmieniły się one dość mocno w przeciągu ostatnich dwóch lat. Zbiegło się to z coraz niższym poparciem dla partii rządzącej wśród mieszkańców wsi, bowiem jak informują autorzy raportu, jeszcze dwa lata temu wynosiło ono aż 56 proc. wobec 39 obecnie. Wśród rolników odsetek ten spadł jeszcze bardziej, bo z 52 do 27 proc., co jednak nie zmienia faktu, że PiS na wsi cieszy się nadal największym poparciem.

– Jeśli zanalizować poparcia dla głównych partii na terenach wiejskich, to uderza odmienność preferencji wyborców wiejskich i rolników od innych wyborców. Zróżnicowanie poparcia partii opozycyjnych to raczej fenomen elektoratu miejskiego. Zaś na wsi i w grupie rolników dominuje poparcie dla PiS, i to znacząco. Właściwie żadna z partii opozycyjnych

ani też Konfederacja na tym obszarze nie przekracza 10 proc. – wyjaśnia jeden z autorów raportu, Jerzy Bartkowski.

– Poparcie rolników dla PiS, które w poprzednich wyborach było najwyższe w kraju i przekraczało nawet bardzo wysoki poziom poparcia dla tej partii na wsi, spadło w 2022 r.

poniżej średniego poziomu w kraju. Ze względu na pogarszającą się ekonomiczną sytuację rolnictwa, wysoką inflację i niepewne relacje Polski z UE ta tendencja może się utrzymać – czytamy w raporcie.

Jak twierdzi Bartkowski, wysokie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości na wsi jest nie tyle kwestą polityki rolnej partii, ile innych czynników, w tym transferów socjalnych.

W raporcie stwierdza się ponadto, że poparcie dla demokratycznej formy rządów jest na wsi na poziomie 60-70 proc. Wysokie jest też poparcie dla obecności Polski w Unii Europejskiej.

– W ostatnich dwóch latach pojawiły się nowe czynniki, które mogą znacznie zmienić polityczną mapę wsi. Należy do nich pandemia, wysoka inflacja, osłabienie wzrostu gospodarczego, wojna na Ukrainie, konflikty polskiego rządu z władzami UE, a także pojawienie się nowych ugrupowań politycznych: Polska 2050 Szymona Hołowni i Agrounia Michała Kołodziejczaka. Charakteryzując obecną sytuację polityczną w kraju, J. Bartkowski określił ją jako „okolice punktu zwrotnego” – napisano w raporcie.