Zgrabiarka taśmowa Kuhn Merge Maxx teraz także na przedni TUZ

Firma Kuhn w zeszłym tygodniu podczas Dni Prasowych w okolicach Saverne we Francji zaprezentowała przednią zgrabiarkę taśmową Merge Maxx 440 F, która może być doskonałym uzupełnieniem zgrabiarek montowanych na tylnym TUZ ciągnika.

Zgrabiarki z serii Merge Maxx to propozycje dla najbardziej wymagających gospodarstw. Dotyczy to zarówno wydajności jak i precyzji działania. Najnowszy produkt Kuhna może współpracować nie tylko z tylnymi zgrabiarkami Merge Maxx, lecz także m.in. z czterokaruzelową zgrabiarką z serii GA.

Model 440 F wyposażono w podwójny przenośnik taśmowy z możliwością podawania materiału z prawej lub lewej strony a także z prawej i lewej strony jednocześnie. Takie rozwiązanie pozwala na równomierne dzielenie zielonki, co daje lepszą jakość zbioru, co jest istotne szczególnie w przypadku zbioru prasami rolującymi. Ważnym aspektem zastosowania tego rozwiązania jest fakt, że materiał nie trafia pod koła ciągnika, co po pierwsze wpływa na lepszą jakość paszy, po drugie zaś ogranicza zużycie elementów roboczych maszyny zbierającej, której podbieracz może być ustawiony nieco wyżej.

– To jedyna maszyna tego typu na rynku. Nie najeżdżamy na pokosy ciągnikiem. Może być kombinowana albo z klasycznym Merge Maxxem – 7-, 9- albo 10-metrowym, ale również może współpracować z GA 15000, czyli zgrabiarką czterokaruzelową – tłumaczy Ireneusz Dobrowolski z Kuhn Maszyny Rolnicze.

Jeśli chodzi o obsługę maszyny, to odbywa się ona z wykorzystaniem sterownika z kabiny ciągnika (prędkość obrotowa i kierunek pracy), zaś wysokość robocza ustawiana jest ręcznie poprzez regulację położenia płóz ślizgowych odpowiadających za kopiowanie terenu. W tym kontekście jak najlepsze parametry ma zapewniać przegub wahliwy pracujący w zakresie +/-10°.