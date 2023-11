SaMasz z mocną premierą na Agritechnice – zgrabiarka taśmowa MRG 2-900

Gdy 40 lat temu w małym warsztacie powstała pierwsza zaprojektowana przez Antoniego Stolarskiego maszyna rolnicza, nikt nie przypuszczał, że dziś produkty SaMasz będą pracować na wszystkich łąkach świata. I właśnie dziś, po czterech dziesięcioleciach od powstania pierwszej, na Agritechnice miała miejsce światowa premiera najnowszej konstrukcji SaMaszu – zgrabiarki taśmowej MGR 2-900.

Przyzwyczailiśmy się już, że maszyny rolnicze robią się coraz większe. Nie jest to jakaś moda, ale wymóg naszych czasów, gdzie obecnie liczy się wydajność i czas, a ten, jak wiadomo, jest w rolnictwie niezwykle cenny. Dobrze wiemy także, że dziś ogromny wpływ na opłacalność jakiejkolwiek produkcji rolniczej ma redukcja kosztów. Musi odbywać się ona bez kompromisów, jeśli chodzi o jakość tej produkcji, a to już niezwykle trudna sztuka. Dlatego właśnie z pomocą przychodzą producenci maszyn rolniczych, którzy, jak SaMasz, inwestują w badania nad wydajnością pracy maszyn i redukcją czasu oraz kosztów produkcji rolniczej.

Zgrabiarka taśmowa MGR 2-900 – tam, gdzie liczy się jakość

Najnowszą maszyną SaMaszu, która swoją międzynarodową premierę miała na tegorocznych targach Agritechnica w Hanowerze, jest zgrabiarka taśmowa MGR 2-900. To, jak mówią jej konstruktorzy, spojrzenie w przyszłość maszyn wspomagających zbiór traw, roślin motylkowych czy strączkowych. Rośliny te są niezwykle cenną paszą dla zwierząt hodowlanych, ale też żeby taką pozostały, ich zbiór musi przebiegać bezstratnie dla ich jakości i czystości. To w tych elementach zgrabiarka taśmowa SaMaszu pokazuje pełnię swoich możliwości.

Samo koszenie zielonek przeznaczonych na skarmianie jest tylko początkiem. Aby zachować ich najlepsze właściwości żywieniowe, muszą w dalszym ciągu procesu ich zbioru być traktowane jak najbardziej delikatnie. I właśnie w tym zakresie zgrabiarka taśmowa pokazuje swoją wyższość nad każdą inną metodą przerzucania i formowania wału zielonej materii. Jest to możliwe dzięki samej budowie i zasadzie działania zgrabiarki MGR 2-900.

Taśmowa przewaga nad karuzelą

Tam, gdzie wirujące pręty karuzeli klasycznych zgrabiarek uderzają z ogromną siłą w skoszoną wcześniej zielonkę, niszcząc przy okazji jej strukturę, taśmówka SaMaszu pokazuje, że można to zrobić inaczej, o wiele lepiej i stanowczo szybciej. To dlatego, że wał z palcami MGR 2-900 delikatnie podbiera i przerzuca zielonkę na taśmę transportową. I właśnie w chwili samego pobierania tkwi największa przewaga takiego rozwiązania nad klasycznym – karuzelowym. A właściwie trzy, dość istotne, przewagi.

Po pierwsze. Podbierany materiał zielony jest przez zgrabiarkę taśmową SaMaszu delikatnie traktowany, co nie powoduje utraty kruchych liści, zwiększając tym samym wartość pokarmową takiej paszy. Przez brak uszkodzeń mechanicznych zielonki nie ma utraty masy czy wilgoci.

Po drugie. Nabierany przez obracające się na wale palce materiał zielony jest przez nie “przeczesywany” z wszelkich nieczystości, gleby i nawet najmniejszych kamieni. W ten sposób na taśmę transportową trafia już czysta i “przefiltrowana” z zanieczyszczeń zielonka. I co jeszcze istotne dla jej jakości, dzięki utrzymaniu struktury liści jest ona niemal “puszysta”.

Po trzecie. Mimo delikatności w obchodzeniu się z pobieraną i transportowaną na wał zielonką sam proces pracy przebiega tu błyskawicznie. Pozwala to na przydspieszenie pracy zestawu ciągnik – zgrabiarka MRG 2-900. Ma to niebagatelny wpływ zarówno na zwiększenie szybkości samego zgrabiania zielonej masy, jak i na koszty, jakie generuje praca ciągnika oraz jego operatora.

Tak wysoka dynamika pracy taśmowej zgrabiarki SaMaszu spotęgowana jest jeszcze tym, że w przejeździe pobiera ona materiał na szerokości prawie 10 metrów. Podebrana zielonka trafiając na dwa przenośniki taśmowe o długości 3,55 metra każdy, w zależności od naszego życzenia, może być formowana na lewą i prawą stronę lub obie strony równocześnie albo w jeden, środkowy wał. Szerokość odkładanego pokosu można dostosować tak, żeby pasował do wymagań podbieracza prasy, przyczepy samozbierającej czy też sieczkarni.

Niezależność, autonomia, intuicyjne sterowania – kolejne cechy MRG 2-900

Mimo swojej wielkości i różnych trybów pracy zgrabiarka taśmowa SaMasz MRG 2-900 posiada intuicyjną obsługę. Zawdzięcza to sterownikowi, na którego czytelnym ekranie ukazują się piktogramy ułatwiające sterowanie. Prosta nawigacja umożliwia zmianę prędkości i kierunku pracy taśm, a także sterowanie obrotami podbieraczy. Ułatwieniem jest fakt, że zarówno prawą, jak i lewą sekcją zgrabiarki można sterować niezależnie, dostosowując ich prędkość do wymagań pola.

Praca elementów zgrabiarki SaMaszu rozwiązana jest na jej własnym układzie hydraulicznym napędzanym przez wałek WOM ciągnika. Napędza on pompy hydrauliczne, co pozwala na pełne uniezależnienie pracy zgrabiarki od hydrauliki ciągnika i własną autonomię w zakresie wytwarzania ciśnienia roboczego niezbędnego do pracy jej wydajnych mechanizmów.

Pokaz możliwości

Cel, jaki przyświecał konstruktorom SaMaszu w czasie projektowania tak niezwykłej i nowoczesnej maszyny, jaką jest zgrabiarka taśmowa MRG 2-900, został osiągnięty. Jest ona nowoczesna i ma cechy, jakie musi posiadać taka najwyższej światowej klasy konstrukcja – szybkość pracy, czystość i jakość zbieranego pokosu.

Można też uznać, że zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji maszyny produkowanej tylko przez kilka najlepszych firm na świecie to pokaz możliwości polskiego SaMaszu. Nie pierwszy i zapewne nie ostatni, jaki jeszcze zobaczymy.