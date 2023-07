Zgrabiarka karuzelowa z podbieraczem i autonomiczny wóz paszowy. A to dopiero początek (video)

Firma Kuhn nie zwalnia tempa jeśli chodzi o uzupełnianie gamy produktów i ich modernizację. Przekonaliśmy się o tym podczas Międzynarodowych Dni Prasowych firmy, które miały miejsce 6 i 7 lipca w Saverne w Alzacji.

Podczas wydarzenia zaprezentowano łącznie ponad 80 maszyn z każdej grupy produktowej począwszy od maszyn zielonkowych, poprzez uprawę, siew, nawożenie, ochronę roślin aż do żywienia bydła. I to właśnie w tej ostatniej grupie pojawiła się spektakularna nowość; chodzi o autonomiczny wóz paszowy Kuhn Aura. Aby maszyna mogła pracować w gospodarstwie, należy je do tego odpowiednio przygotować, następnie wytyczyć ścieżki i cieszyć się jej bezobsługową pracą. Aura sama pobierze materiał, przygotuje TMR, rozda go zwierzętom, a jeżeli będzie trzeba, posprząta korytarz paszowy.

Bardzo ciekawą maszyną jest dwukaruzelowa zgrabiarka ze zintegrowanym podbieraczem; jest ona polecana szczególnie do zgrabiania delikatnego materiały jak np. lucerna. Co prawda maszyna nie dorównuje w tym kontekście zgrabiarkom taśmowym, jednak może być dla nich tańszą alternatywą.

Ponadto zaprezentowano m.in. odnowioną gamę kompaktowych siewników Sitera oraz rozwiązania elektroniczne, w tym nowy terminal do obsługi maszyn.