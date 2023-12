Zbiory na Ukrainie najniższe od 12 lat. Rośnie cena pszenicy, spada rzepaku. Ceny zbóż na światowych giełdach 13.12.2023

Algierski i tunezyjski przetarg a także gorsze perspektywy zbiorów dla Francji i Ukrainy spowodowały wczoraj wzrost ceny pszenicy na paryskim Matifie. Wyraźnie wzrosła jej cena także za oceanem.

Pszenica

Marcowy kontrakt na pszenicę zyskał we wtorek w Paryżu 3 EUR/t do 231,25 EUR/t, zaś w Chicago 16 ct/bu do 623,5 EUR/t (213 EUR/t). W pierwszym przypadku to wynik rosnącej ceny eksportowej na rosyjską pszenicę oraz znacznych zakupów państw Afryki Północnej; szacuje się, że algierska agencja zbożowa OAIC kupiła od 0,5 do 0,93 mln ton ziarna. Z kolei Tunezja nabyła ok. 100 tys. ton pszenicy konsumpcyjnej, 75 tys. ton durum i 50 tys. ton jęczmienia. Międzynarodowy przetarg na 120 tys. ton pszenicy zorganizowała Jordania.

W tym sezonie ze względu na warunki pogodowe we Francji zasiano mniej zbóż ozimych; w przypadku pszenicy o 5,1% r/r, w przypadku jęczmienia o 4%. Z kolei ukraińska produkcja pszenicy ma spaść o 2 mln ton r/r do 20,2 mln ton wobec 25,9 mln ton średniej pięcioletniej.

Wg danych Komisji Europejskiej unijny eksport pszenicy osiągnął 13,61 mln ton od rozpoczęcia sezonu 2023/24 do 10 grudnia w porównaniu z 15,85 mln ton w tym samym okresie ubiegłego roku.

Rzepak

Coraz bardziej sprzyjające warunki pogodowe w Brazylii i spadki na rynkach ropy naftowej powodują spadek cen oleistych; rzepak stracił 6,75 EUR/t do 439 EUR/t, a soja w Chicago 12,25 ct przy cenie 1323,75 ct/bu (541 EUR/t).

– Unijny import soi osiągnął 4,83 mln ton od 1 lipca do 10 grudnia, co oznacza spadek o 1% rok do roku, podała we wtorek Komisja Europejska. Import rzepaku do UE wyniósł w tym samym okresie 2,48 mln ton, czyli o 24% mniej niż w roku poprzednim. Import śruty sojowej do UE wyniósł 6,59 mln ton, tj. o 10% mniej niż przed rokiem, natomiast import oleju palmowego, który wyniósł 1,54 mln ton, był o 13% niższy niż rok wcześniej. Komisja zwróciła uwagę, że dane dotyczące Włoch obejmowały okres do 23 listopada – podaje Kaack.

Kukurydza

Wycena kontraktu marcowego na Matif wzrosła o 0,25 EUR/t do 201,25 EUR/t, zaś w Chicago o 3,75 ct do 485,25 ct/bu (177 EUR/t). Z jednej strony jej notowania były wspierane przez rynek pszenicy, z drugiej hamował je spadek cen oleistych. Francja spodziewa się zbiorów na poziomie 12,78 mln ton, to nieco więcej niż szacowano w listopadzie. Import kukurydzy do Unii Europejskiej wyniósł 7,60 mln ton od 1 lipca do 10 grudnia do w porównaniu z 13,44 mln ton w tym samym okresie ubiegłego roku.