Zakończyły się rozmowy przy “okrągłym stole”. Kowalczyk: Wszystkie ustalenia zostały potwierdzone

Przed kilkunastoma minutami zakończył się briefing prasowy ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka podsumowująca dzisiejsze obrady z przedstawicielami organizacji rolniczych. Podczas jej trwania minister ogłosił program pomocowy mający na celu zażegnanie kryzysu na rynku zbóż.

– Po pierwsze będzie wniosek rządu polskiego o zastosowanie klauzuli ochronnej dotyczącej granicy polsko-ukraińskiej jako że to rozporządzenie, które znosi wszelkie ograniczenia importowe, przewiduje taką klauzulę, że można to wprowadzić w sytuacji, kiedy są zakłócenia na rynku. Uznajemy, że takie zakłócenia na rynku są, wobec tego rząd polski wystąpi do Komisji Europejskiej o analizę i o cofnięcie tej klauzuli. Do tego będziemy również zachęcać pozostałe kraje europejskie, które są krajami granicznymi z Ukrainą, czyli Słowację, Rumunię, Węgry, Bułgarię, bo tam również tego typu problemy występują – rozpoczął Kowalczyk.

– Po drugie ustalone jest, że będą też dla bezpieczeństwa żywnościowego jeszcze mocniejsze kontrole żywności wprowadzanej z Ukrainy; tu chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe i te kontrole będą przeprowadzane i towar będzie wpuszczany dopiero po sprawdzeniu, czy nie ma żadnego niebezpieczne jeśli chodzi o żywność – kontynuował.

– Będziemy się starali jak najszybciej wyeksportować zboża z Polski; tutaj w tym zakresie powstanie uruchomiona również możliwość eksportu zboża w ramach pomocy humanitarnej – dodał Kowalczyk.

Kowalczyk podkreślił, że priorytetem będzie pozbycie się nadwyżek magazynowych, w co ma zostać zaangażowany m.in. Elewarr. W proces ten mają zostać także zaangażowane podmioty prywatne, które na zakup polskiego ziarna mają otrzymać preferencyjne kredyty. Spotkanie w tej sprawie z podmiotami prywatnymi ma odbyć się jutro. Ponadto wicepremier wspomniał również o zatwierdzonej już przez KE pomocy. Ponadto zaproponował preferencyjne kredyty dla rolników oraz zadeklarował ułatwienia w budowie powierzchni magazynowych; te do 300 m kw. mają być budowane bez zezwoleń.

– Wszystkie wnioski, uwagi notowaliśmy. Są tu przedstawiciele związków rolniczych, organizacji rolniczych. Mam nadzieję, że zostanie to za chwilę spisane. Nie wiem, jakie będą cele […] ale ufam, że wszystkie te ustalenia padły, takie słowa zostały potwierdzone, więc nie wyobrażam sobie teraz, że będzie inaczej. Chociaż żyjemy w roku wyborczym i może być różnie – stwierdził wicepremier.