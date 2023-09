Zakaz importu: Reakcje państw koalicji. Kto został z Polską?

No i stało się, Komisja Europejska nie przedłużyła zakazu importu zbóż z Ukrainy, co bez wątpienia będzie skutkowało kolejnym, lub może dalszym kryzysem w relacjach na linii Warszawa-Bruksela. A co z pozostałymi krajami?

Wypada rozpocząć od tego, że koalicja “5” przechodzi do historii. Pierwsi wyłamali się Bułgarzy; tamtejszy parlament zdecydował w czwartek o nieprzedłużaniu zakazu importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy, ku ogromnemu niezadowoleniu tamtejszych rolników, którzy już zapowiedzieli protesty w stolicy kraju – Sofii.

Chwiejną postawę przyjęli jak na razie Rumuni. Tamtejszy rząd uzależnia swoją decyzję od ustaleń z Kijowem; jeżeli Ukraina zaproponuje rozwiązania, które pozwolą kontrolować eksport do Rumunii, prawdopodobnie Bukareszt nie podejmie działań przeciwko decyzji KE. Zapowiada jednocześnie, że decyzja zostanie podjęta z myślą o obronie interesów rumuńskich rolników.

Słowacy mają postąpić podobnie jak rząd w Polsce; premier Jan Biresz zapowiedział jednostronne przedłużenie zakazu importu na dotychczasowych zasadach.

Najdalej poszły Węgry, nie tylko wprowadzając jednostronny zakaz importu, ale także rozszerzając jego formułę; lista produktów objętych zakazem będzie obejmowała m.in. zboża, nasiona rzepaku i słonecznika, mąkę, olej spożywczy, miód, niektóre rodzaje mięsa i jaja.