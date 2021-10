Spadek cen tuczników zahamował

Spadek cen tuczników w kraju został zahamowany, jednak pozostają one na bardzo niskim poziomie. Podmioty skupowe płacą w klasie E średnio zaledwie 5,55-6,60 zł/kg.

Co gorsza, jak informuje POLPIG, mamy do czynienia z bardzo wysoką aktywnością epidemii ASF-u, bowiem z tak dużą liczbą ognisk nie mięliśmy do czynienia od początku epidemii.

Niska cena wieprzowiny to w dużym stopniu pokłosie malejącego zainteresowania Chin mięsem z Europy; chociaż w Europie cena z reguły utrzymuje się, to chociażby we Francji i Hiszpanii spadła w relacji tygodniowej odpowiednio o 4 i 3 centy.

Z kolei Niemcy dysponują dużymi zapasami wieprzowiny, a nadwyżka spowodowała tam spadek w notowaniach VEZG o 1 cent do 1,24 euro/kg (wbc). Jak informuje POLPIG, wg ankiety przeprowadzonej przez ISN, 60% niemieckich producentów prosiąt oraz 40% producentów tuczników zamierza w wciągu 10 lat zakończyć produkcję.