POLPIG: Wzrosty cen skupu i spadające ceny zbóż poprawiają nastroje producentów trzody chlewnej

Jak podaje POLPIG, zwiększony popyt na wieprzowinę w dużym stopniu spowodowany sezonem grillowym oraz zwiększenie ruchu turystycznego skutkujące większym spożyciem wieprzowiny przy jednoczesnym zmniejszeniu przyrostów z powodu upałów i mniejszej podaży żywca wieprzowego powodują podwyżki w skupach. I choć nie są one wielkie, pozytywnie wpływają na nastroje hodowców.

We Francji zanotowano wzrost ceny średnio o 5 centów, w Hiszpanii i Irlandii o 4, zaś Holandii, Belgii i w Austrii o 3 centy za kilogram. W Niemczach cena utrzymała się na poziomie 1,85 EUR/kg (wbc).

W Polsce cena tuczników w klasie E to średnio 8,7 zł/kg, co oznacza wzrost o 10 groszy tydzień do tygodnia.

– Wzrosty cenowe nie są spektakularne, ale przy spadających cenach zbóż poprawiają nastroje producentów trzody chlewnej. Decyzje o wstrzymywaniu zasiedlania tuczarni nie są już takie oczywiste. Niepokoi dalszy wzrost ognisk ASF u świń, których zgodnie z informacją GIW jest już 7 w bieżącym roku – informuje POLPIG.