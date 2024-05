Realizacja zysków przerywa wzrosty cen pszenicy

Wczorajsze notowania pszenicy i oleistych zarówno w Europie jak i w USA zakończyły się niewielkimi spadkami, które w dużej mierze spowodowane były realizacją zysków, ale nastroje na rynku pozostają dobre.

We wtorek pszenica zamknęła się na giełdzie Matif nieco słabiej, gdyż najczęściej handlowany kontrakt wrześniowy spadł o 2,50 EUR do 242,75 EUR/t. Na CBoT kontrakt lipcowy stracił 6 centów spadając do 642,75 centów/buszel.

Niemniej jednak ogólne nastroje na rynku pszenicy pozostają optymistyczne. Sytuacja pogodowa w Rosji pozostaje trudna i dopiero za kilka tygodni okaże się, jaki wpływ susza i przymrozki będą miały na plony. Nastroje pogarsza także utrzymujące się wysokie tempo eksportu Rosji . Przy obecnych cenach pszenica z UE ma trudności na rynku światowym, pomimo niedawnego wzrostu cen eksportowych w Rosji. Będzie to prawdopodobnie widoczne także w przetargu na pszenicę w Egipcie, na który oferty należy składać jeszcze dziś.

Podobnie do pszenicy zachowywał się we wtorek rzepak, którego ceny nieznacznie spadły. Kontrakt sierpniowy na Matif stracił 3,50 EUR spadając do 477,50 EUR/t. Soja z kolei zamknęła się mieszanie na CBoT. Wcześniejsze kontrakty nieznacznie spadły, natomiast te na nowe zbiory ponownie przyniosły zyski. Kontrakt lipcowy stracił 2,25 centa spadając do 1264,25 centów/buszel, a kontrakt listopadowy wzrósł o 8,25 centa do 1228 centów/buszel, co stanowiło piąty z rzędu wzrost i najwyższe zamknięcie tego kontraktu od ponad czterech miesięcy. Rośnie również cena oleju sojowego, natomiast śruta sojowa nieznacznie taniała.

W handlu soją realizacja zysków już na początku prowadziła do strat co było wspierane przez powolne tempo siewów w USA i problemy z uprawami w południowej Brazylii.

Agencja rolnicza CONAB podała, że ​​zbiory soi w Brazylii na dzień 5 maja ukończono w 94% (95% w zeszłym roku), a prace polowe w Paraná zostały już zakończone. Prace w Rio Grande do Sul są ukończone jedynie w 75% (w poprzednim tygodniu: 78%). Deszcze i powodzie uniemożliwiają kontynuację kampanii.

Natomiast według Stats Canada zapasy rzepaku kannada na dzień 31 marca wyniosły 8,26 mln ton, co oznacza wzrost o 17,5% rok do roku, zgodnie z oczekiwaniami handlu. Zapasy soi spadły o 0,9% do 2,05 mln ton.

źródło: Kaack