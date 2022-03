Jak rozwiązać problemy związane ze sprzedażą świń?

Producenci trzody chlewnej domagają się o ujednolicenia interpretacji obowiązujących przepisów i skrócenie do minimum 21 dni okresu przetrzymywania trzody przeznaczonej na sprzedaż, aby nie blokować zapotrzebowania na mięso i jego przetwory.

Problem ze sprzedażą świń występuje w sytuacji, gdy do stada podstawowego przemieszczane są zwierzęta z innych gospodarstw. Wówczas to, zwierzęta przeznaczone do sprzedaży, powinny pozostać w gospodarstwie jeszcze przez kolejne 30 dni.

– Rolnicy zgłaszają, że w przypadku gdy trzeba kupić wcześniej prosięta (bo taka jest sytuacja), a sztuki przeznaczone do sprzedaży muszą pozostać w gospodarstwie dodatkowo 30 dni, wówczas przerastają, a rolnik traci podwójnie, bo otrzyma niższą cenę i poniesie wyższe koszty. Niektóre zakłady przetwórcze różnie interpretują przepisy – niektóre kupują bez problemu, inne kupują, ale za to z obniżoną strefą, co wiąże się automatycznie z niższą ceną – uzasadnia Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.