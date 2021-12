Nie wszyscy są zadowoleni z formy Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Według Lubelskiej Izby Rolniczej w przyjętym przez radę ministrów na wniosek ministra rolnictwa Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 jest brak jednoznacznego wsparcia dla producentów trzody chlewnej.

– Brak wsparcia skutkować będzie utratą dorobku wielu pokoleń rodzin utrzymujących się z produkcji trzody chlewnej. Sytuacja na tym rynku jest dramatyczna i ciągle się pogarsza, coraz więcej gospodarstw decyduje się na wygaszenie produkcji trzody chlewnej a w ich miejsce wchodzą duże koncerny z tzw. tuczem nakładczym – mówi Gustaw Jędrejek, prezes LIR.

Dlatego Lubelska Izba Rolnicza apeluje o wprowadzenie wsparcia dla producentów trzody chlewnej tak, aby zaproponowane rozwiązania pozwoliły na odrodzenie się rodzimej produkcji trzody chlewnej na obszarze Lubelszczyzny.

Krajowy Plan Strategiczny stanowi podstawę ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie skierowane będzie do szerokiego grona odbiorców (głównie rolników, ale także do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego) i zapewni potencjalnym beneficjentom równy dostęp do pomocy. Budżet Planu Strategicznego to ponad 25 mld euro.