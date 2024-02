Wysypana kukurydza w Medyce: “Frustracja rośnie, kończy się cierpliwość rolników” (video)

– Wiem, że została wysypana kukurydza tam na tory w Medyce, owszem, ale teren protestów w Medyce nie jest na torach […]. Kto to zrobił nie wiem, nie chcę tutaj oskarżać i oceniać. Gdyby okazało się, że zrobili to rolnicy […] no to akt desperacji, frustracja rośnie, kończy się cierpliwość – mówi nam jeden z protestujących w Dorohusku rolników odnosząc się do dzisiejszego incydentu, kiedy to z wagonów zostało wysypane ukraińskie ziarno.

– Kończy się cierpliwość rolników, ale nie tylko rolników; protestujemy od 9 dnia lutego i nie bardzo się ktokolwiek o nas upomina, nie bardzo ktokolwiek mówi. Nie wiemy tak naprawdę, co będzie miało miejsce i dlatego takie rzeczy… […]. Uważam, że nie powinno tak się dziać, ale niestety, myślę, że takie rzeczy będą miały miejsce, jeżeli się nic nie zmieni – stwierdził rolnik.

– Obecny problem przed którym stoi Polska to nie jest tylko żywność. To jest być albo nie być dla całego kraju i dla wszystkich Polaków. Poziom życia znacznie spadnie wraz ze wzrostem kosztów tego życia – dodaje.