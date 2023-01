Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi – szkolenia dla rolników

Jakie będą zmiany w związku z wprowadzeniem od 2023 roku Krajowego Planu Strategicznego? Jak przygotować wnioski o dopłaty obszarowe? Tego mogą dowiedzieć się rolnicy na szkoleniach „Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”. Pierwsze z cyklu miało miejsce Sielinku, w woj. wielkopolskim.

Tematyka szkoleń – zmiany w polskim rolnictwie

Szkolenia odbywają się stacjonarnie prawie we wszystkich powiatach w Wielkopolsce i są całkowicie darmowe, lecz konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Dokładny terminarz poszczególnych szkoleń oraz kontakt do organizatorów w celu rejestracji dostępny jest na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Podczas szkoleń podejmowane są przede wszystkim dwa główne aspekty:

zmiany obowiązujące od 2023 roku w związku z wprowadzeniem Krajowego Planu Strategicznego,

informacje pozwalające rolnikom przygotować wnioski o dopłaty obszarowe.

Ponadto, poruszana jest kwestia ekoschematów oraz bieżące problemy rolnictwa, o których informują rolnicy.

Pierwsze spotkanie – Sielinko

– Zmiany klimatu są nieodwracalne, podobnie jak Krajowy Plan Strategiczny dla Polski wprowadza nieodwracalne zmiany, do których polskie rolnictwo musi się dostosować. Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi to wyjątkowe wydarzenie w skali całej Polski. Dzięki współpracy trzech instytucji jesteśmy w stanie dotrzeć do bardzo wielu rolników – mówił Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

– Krajowy Plan Strategiczny 2023 -2027 to efekt długich prac i konsultacji. Patrzmy na niego, jak na szansę, gdyż małe i średnie gospodarstwa będą możliwość uzyskania dofinansowań powyżej średniej unijnej. Dlatego chcemy dotrzeć do rolników i przekazywać wiedzę, tak by dopłaty uzyskiwane przez rolników były na jak najwyższym poziomie – mówił natomiast Mateusz Bukowski, dyrektor wielkopolskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Przyjeżdżając dzisiaj do Sielinka wspominałem 10 marca 2020 roku. To było ostatnie z cyklu spotkań Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi przed pandemią, które odbyło się właśnie w Sielinku. Wtedy wszyscy byliśmy pełni obaw i już wtedy dochodziły do nas głosy od samych rolników, aby połączyć siły i wspólnie zorganizować takie spotkania. Przez trzy lata pandemia nam to uniemożliwiła, ale cieszę się, że dzisiaj się to udało. Te spotkania są poświęcone rolnikom. Styczeń to okres, w którym należy informować o zmianach w rolnictwie – mówił wojewoda Michał Zieliński.

Instytucje rolnicze połączyły siły

Cykl spotkań „Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi” jest organizowany wspólnie przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wielkopolską Izbę Rolniczą. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka oraz Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego.