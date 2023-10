Pieniądze na kontach rolników. ARiMR informuje o kwotach 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o wielkości wsparcia finansowego przekazanego do tej pory rolnikom poszkodowanym w związku z wojną na Ukrainie. To blisko 4 miliardy 400 mln zł.

Jak informuje ARiMR, rozpoczęła się wypłata dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla rolników, którzy w związku z wojną na Ukrainie zostali zagrożeni utratą płynności finansowej. Złożono 52,8 tys. wniosków, a 5 października rozpoczęła się wypłata wsparcia – do tej pory przekazano ponad 3 tys. rolników blisko 9 mln zł.

Wpływają również pieniądze na konta producentów trzody chlewnej na odbudowę produkcji; zarejestrowanych zostało nieco ponad 28 tys. wniosków a realizacja płatności rozpoczęła się na początku października. Do tej pory na konta 19,61 tys. rolników trafiło ponad 317 mln zł.

Trwają również wypłaty dla producentów rolnych, którzy ubiegali się o wsparcie w związku ze sprzedażą między 15 kwietnia a 15 lipca 2023 r. pszenicy lub gryki. Nabór zakończył się 31 lipca, złożono ponad 117,5 tys. wniosków, a już 4 sierpnia Agencja zaczęła wypłacać pieniądze: od tego czasu ponad 112 tys. rolników otrzymało blisko 2,14 mld zł.

O dofinansowanie do zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, kupionych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r., zawnioskowało blisko 351 tys. rolników. Jak informuje Agencja, pierwsze przelewy wykonane zostały 11 września 2023 r. a do tej pory ponad 313 tys. rolników otrzymało 2,47 mld zł.

Płyną również pieniądze do pszczelarzy: wypłata wsparcia w ramach trzech interwencji rozpoczęła się w pierwszych dniach października, do tej pory zrealizowano ok. 1,3 tys. przelewów na kwotę 5 mln zł, a kolejne ponad tysiąc zleceń płatności w wysokości ponad 26 mln zł jest w realizacji.