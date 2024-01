Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich muszą rozliczyć się z wydatków. Nie zrobiło tego jeszcze 11,4 tys. Kół 

Do tej pory zaledwie 2 tys. Kół Gospodyń Wiejskich złożyło do ARiMR wymagane rozliczenia wsparcia finansowego otrzymanego w roku 2023. Termin składania sprawozdań finansowych upływa 31 stycznia.

Koła Gospodyń Wiejskich wspierane są z pieniędzy publicznych od 6 lat. Do 13,4 tys. Kół, które starały się o przyznanie funduszy w trwającym od 3 kwietnia do 30 września 2023 r. naborze, trafiło 114,3 mln zł. Koła mogły je przeznaczyć na pobudzanie aktywności społeczno-wychowawczej, działalność oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi celami, na które można było wydać pieniądze, to także rozwój przedsiębiorczości kobiet, inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi czy propagowanie kultury ludowej.

KGW muszą rozliczyć się z tych pieniędzy do 31 stycznia 2024 r. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do tej pory zrobiło to jedynie 2 tys. Kół. ARiMR przypomina, że dokumenty należy składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.