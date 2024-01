Wojciechowski: dla polskich rolników osiągnąłem wszystko, co było niemożliwe do osiągnięcia

Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski słynie z aktywności w serwisie X, niegdyś Twitterze. Tym razem komisarz został zapytany m.in. o to, co osiągnął dla rolnictwa, w tym także dla polskich rolników w ostatnich latach.

Osiągnąłem wszystko co było niemożliwe do osiągnięcia – zwiększenie budżetu rolnego, wyrównanie dopłat, wielka pomoc publiczna dla rolnictwa, zakaz importowy ziarna z Ukrainy, a to tylko początek listy…

— Janusz Wojciechowski (@jwojc) January 26, 2024