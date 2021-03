Wiosenna ochrona fungicydowa zbóż z BASF

To, że konieczny jest zabieg fungicydem w terminie T-1 nie ulega wątpliwości. O ochronie fungicydowej dyskutowaliśmy podczas pierwszego w tym roku spotkania polowego zorganizowanego przez BASF w Centrum Kompetencji w Pamiątkowie k. Szamotuł (woj. wielkopolskie).

Patogeny chorobotwórcze nie próżnują. Już teraz (w zależności od prowadzonej agrotechniki) w plantacjach zbóż widoczne jest szerokie spektrum chorób. Specjaliści z BASF omówili m.in. możliwe rozwiązania w wiosennej ochronie zbóż przed chorobami.

Pełnym i najbardziej kompletnym programem jest składający z trzech zabiegów fungicydowych. W pierwszym zabiegu w terminie T-1 firma proponuje RevyFlex, czyli rozwiązanie zawierające dwa produkty: Revycare (s.cz. mefentriflukonazol, piraklostrobina) w dawce 0,8-1 l/ha oraz Flexity (s.cz. metrafenon) w dawce 0,4-0,6 l/ha. Ten zestaw możemy zaaplikować w chłodnych warunkach, od 5°C. Jak zapewnia firma RevyFlex długo chroni (nawet 50 dni) przed septoriozą paskowaną liści pszenicy. Nie zwalnia nas to z konieczności kontynuacji ochrony. Powinniśmy raczej traktować to jako dobrą wyjściową do rozwoju roślin i dalszej efektywnej ochrony.

W terminie T-2 na liść flagowy proponuje Revysky (s.cz. fluksapyroksad, mefentriflukonazol) w ilości 1,25-1,5 l/ha. Taki zestaw skutecznie ochroni np. plantacje pszenicy ozimej przed septoriozą paskowaną liści pszenicy, rdzami, zwalczy mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz łamliwość źdźbła zbóż i traw. W trzecim zabiegu, w celu zabezpieczenia przed chorobami kłosa BASF poleca RevyTop. To zestaw dwóch fungicydów Sulky (s.cz. mefentriflukonazol), który stosujemy w dawce 0,5 l/ha i Simveris (s.cz. metkonazol) w dawce 1 l/ha.

Dobór preparatów nie jest przypadkowy. Zestawy zostały tak opracowane, aby można było lepiej zarządzać czasem aplikacji i odpowiednio dostosować program do gospodarstwa. W plantacje mniej intensywne BASF proponuje technologię dwuzabiegową. Przy czym rezygnując np. z zabiegu na kłos musimy liczyć się z brakiem ochrony przed fuzariozą kłosów i wystąpieniem mikotoksyn w ziarnie. Jeśli zagrożenie ze strony fusarium występuje to w technologii dwuzabiegowej można zastosować RevyFlex w terminie T-1 i RevyTop na całkowicie rozwinięty liść flagowy (BBCH 39).

W terminie T-1 BASF proponuje także inne rozwiązanie- znany Duet na Start, zawierający dwa produkty Empartis i Flexity. Składa się z trzech substancji czynnych (krezoksym metylowy, boskalid + metrafenon), które radzą sobie ze wszystkimi patogenami zagrażającymi w terminie T-1. Rozwiązanie można stosować w temperaturach poniżej 10°C w uprawach pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i jęczmienia jarego. W terminie T-2 sięgnąć można po preparat Priaxor (s.cz. piraklostrobina, fluksapyroksad), który został wprowadzony przez firmę kilka lat temu na rynek.