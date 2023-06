Wczoraj w ramach dopłat do zbóż na konta rolników wpłynęły 22 mln zł. Kolejne wypłaty wkrótce

Dziś podczas konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus poinformował o pierwszych wypłatach dopłat do zbóż. W środę na konta rolników trafiło łącznie 22 mln zł.

Szef resortu rolnictwa już wczoraj zapowiadał “pierwsze przelewy” z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na konta rolników, jednak dziś potwierdził to oficjalnie.

– Realizujemy te wszystkie postulaty, które były czy z rolnikami zachodniopomorskimi na proteście, czy z dolnośląskimi, bo miałem też spotkanie z protestującymi rolnikami dolnośląskimi czy rolnikami w Dorohusku […]. Pokazujemy, że jesteśmy wiarygodni, a bardzo mi zależało, żeby ten również postulat wypłaty tych środków do końca czerwca rozpocząć – mówił podczas konferencji minister Telus.

– Wczoraj kamień z serca mi osobiście również spadł. Pani prezes [ARiMR, red.] zadzwoniła do mnie i powiedziała, że pierwsze 22 milionów wpłynęło. W poniedziałek pójdzie kolejne 50 milionów, także drodzy państwo, to są środki, które już sukcesywnie będą wpływać na konta rolników. I to jest dobra informacja dla rolników, bo wiemy, że te środki są bardzo, bardzo potrzebne rolnikom – dodał Telus.

