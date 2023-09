Wciąż można wnioskować o 100 tys. zł 

ARiMR przypomina, że wciąż można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji zapobiegających afrykańskiemu pomorowi świń. Maksymalna kwota dofinansowania to 100 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 6 października 2023 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Pomoc realizowana jest w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie rolnicy: osoby fizyczne, prawne lub organizacje nieposiadające osobowości prawnej, posiadający wpis do ewidencji producentów. Muszą m.in. zajmować się chowem lub hodowlą nie mniej niż pięćdziesięciu świń (średniorocznie) albo hodowlą świń ras rodzimych lub ras czystych. Działalność prowadzona przez ubiegających się o wsparcie powinna być zarejestrowana na nieruchomości objętej inwestycją.

Uzyskane pieniądze można przeznaczyć m.in. na wykonanie ogrodzenia, utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę i zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Refundacji podlega 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku budowy ogrodzenia obowiązują osobne stawki: 320 zł za metr bieżący ogrodzenia, 2 860 zł za posadowienie bramy i 970 zł za posadowienie furtki. Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych uprawniających do otrzymania pomocy to 20 000 zł. W całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027 będzie można otrzymać na ten cel do 100 000 zł.

Źródło: ARiMR