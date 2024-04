W czwartek rolnicy będą protestować w Wielkopolsce (mapa)

Na jutro zapowiedziano protest rolników w Wielkopolsce. Tym razem będzie miał on nieco inny charakter niż dotychczas; rolnicy zgromadzą się pod biurami poselskimi.

Stąd też większość akcji protestacyjnych odbędzie się jutro w miastach; w Poznaniu, Gnieźnie, Koninie, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim czy Lesznie. Mapa protestów dostępna jest tutaj.

– Ostatnimi czasy sporo nam obiecano, ale my wiemy, że politycy wolą 2 razy obiecać niż raz zrobić, dlatego musimy wywrzeć presję na WSZYSTKICH tych, którzy mogą coś zmienić, dlatego zgłaszamy protesty pod biurami poselskimi 4 kwietnia od godziny 10.00 do 14.00. Pod biura jedziemy ciągnikami! Do posłów apelujemy, żeby tego dnia byli na miejscu i wyszli do protestujących rolników. Ostrzegamy, że lekceważenie nas, na pewno wam nie pomoże – czytamy w komunikacie organizatora protestu – Roli Wielkopolski.