Spółka Ursus trafiła na licytację, jest na sprzedaż

Sagi związanej z Ursusem ciąg dalszy. Spółka trafiła na licytację, a odpowiednie ogłoszenie pojawiło się na stronie KGS. Otwarcie licytacji ustalono na 14 marca, a cena wywoławcza to 124.535.881,82 zł.

Z otrzymanych przez nas informacji wynika, że w ramach licytacji na sprzedaż trafił zakład produkcyjny w Dobrym Mieście (woj. warmińsko-mazurskie), obejmujący nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 9 ha. Jest to zakład zajmujący się produkcją maszyn rolniczych.

Ponadto zakład produkcyjny w Lublinie (woj. lubelskie), gdzie nieruchomości zajmują łączną powierzchnię ponad 4 ha, ruchomości w tym m.in.: wycinarki laserowe, prasy zwijające, wypalarka plazmowa, prasy zaginające i zwijające, wyposażenie magazynu wysokiego składowania. Sprzedażą objęty jest także znak towarowy Ursus.

– Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż przedsiębiorstwa – w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego – URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: „przedsiębiorstwo URSUS”) z wyłączeniem środków pieniężnych jakie znajdują się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa URSUS (włącznie z tym dniem) oraz mających wpłynąć do masy upadłości URSUS należności z tytułu prowadzonej działalności URSUS, zafakturowanych w toku postępowania upadłościowego URSUS do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa URSUS (włącznie z tym dniem) jak również z wyłączeniem dokumentacji wytworzonej przez syndyka w toku postępowania upadłościowego URSUS – czytamy na stronie KGS.

