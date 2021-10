Ursus C-360, agregat uprawowy i urządzenia warsztatowe na przetargach AMW. Jakie ceny?

Przetargi Agencji Mienia Wojskowego bywają niekiedy okazją do doposażenia swojego warsztatu lub gospodarstwa w ciekawe urządzenia czy nawet maszyny. Dzisiaj przyglądamy się ofertom AMW ciekawym w tym właśnie kontekście.

Zaczniemy od oferty Oddziału Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, gdzie finał przetargu zaplanowano na 5 listopada. Jedną z najciekawszych ofert na tym przetargu stanowi ciągnik Ursus C-360. Wyprodukowano go w 1985 roku, a jego cena wyjściowa to 12 tys. zł:

Kolejną ciekawą ofertę stanowi uprawowy agregat zębowy POM U-755/4. Jego szerokość robocza to 1,8 m, a zapotrzebowanie na moc wynosi 38 KM. Agregat wyceniono na 1700 zł:

Kolejna oferta bydgoskiego Oddziału AMW to sprężarki 3JW60, które wyceniono na 1000 zł:

Nieco bardziej zaawansowani majsterkowicze również znajdą coś dla siebie. Przykładem może być stół probierczy S-2C, który wyceniono na 1500 zł:

I kolejna sprężarka, tym razem firmy Metabo. Model BASIC 240-8-50 z 2007 roku wyceniono na 200 zł:

Teraz przenosimy się do Oddziału Regionalnego Agencji Mienia WOjskowego we Wrocławiu. Tutaj rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 27 października. W ofercie OR we Wrocławiu znaleźć można m.in. solidny agregat sprężarkowy Walter o poj. 100 l z 2004 roku, wystawiony za 1600 zł:

A także dwie wiertarki Wiertarki stacjonarne WSD-16A2 wycenione na 1600 zł/szt.:

A także w sam raz na nadchodzącą zimę nagrzewnicę elektryczną18 kW. Tę wyceniono na 1000 zł:

OR AMW we Wrocławiu oferuje także dwie smarownice pneumatyczne P-0518 z 1989 roku. Wyceniono je na 600 zł/szt.:

A teraz już kolejne wiertarki stołowe, tym razem WEBA SE 16C w cenie 1200 zł/szt.:

To tylko niektóre, naszym zdaniem najciekawsze oferty z przetargów Agencji Mienia Wojskowego. Więcej ofert i informacji dotyczących przetargów można znaleźć na stronie internetowej AMW: www.amw.com.pl.