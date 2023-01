Unia Europejska zaimportowała dwa razy więcej pszenicy niż w poprzednim sezonie

W pierwszych sześciu miesiącach tego sezonu eksport unijnej pszenicy wzrósł o 6 procent w ujęciu rocznym. Jednak kraje Wspólnoty zaimportowały w tym czasie znacznie więcej tego zboża niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Łącznie kraje UE wyeksportowały od 1 lipca do 31 grudnia już 16,71 mln ton zbóż, a w trójce największych eksporterów poza granice UE znalazły się Francja z 6,8 mln ton, Rumunia z 2 mln ton i Niemcy z 1,88 mln ton. Najważniejsi odbiorcy unijnej pszenicy to Maroko z 2,3 mln ton, Algieria z 2,2 mln ton oraz Egipt z 1,6 mln ton. 16,71 mln ton całkiem niezły wynik w kontekście konkurencji ze strony rosyjskiego ziarna.

Ogromnie jednak wzrósł unijny import pszenicy, bo z 2,4 do 4,8 mln ton. Niespodzianek nie ma; głównym eksporterem pszenicy do UE jest Ukraina, której udział w eksporcie wzrósł o 64 proc. r/r do 2,7 mln ton. Drugie miejsce zajmuje Wielka Brytania z eksportem 615 tys. ton, co oznacza wzrost o 14,7 proc. r/r/.