Ukraińcy zgadzają się z Polakami i znoszą embargo

Ukraińcy zgodzili się z Polakami w sprawie systemu kontroli i zwalczania chorób zwierząt i wycofali się wprowadzonego niedawno embarga na eksport z Polski.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ukraina uznała regionalizację w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu. Decyzję w tej sprawie wydała 4 sierpnia 2023 r. właściwa ukraińska służba. Zniesiony został zakaz importu jaj wylęgowych, żywego drobiu oraz nieprzetworzonych produktów i surowców z drobiu za wyjątkiem obszarów dotkniętych wirusem rzekomego pomoru drobiu, wyznaczonych przez kompetentny organ Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwowa Służba Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów wydała zakaz importu 13 lipca w związku z wystąpieniem w Polsce rzekomego pomoru drobiu. Z decyzją nie zgodziły się polskie służby weterynaryjne oraz organizacje drobiarskie argumentując, że zakaz nie może dotyczyć całego terytorium Polski, ponieważ u nas obowiązuje regionalizacja w sprawie chorób zwierząt. 17 lipca Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk odbył wideokonferencję z szefową służby weterynaryjnej Ukrainy Olgą Szewczenko w sprawie możliwości zniesienia ograniczeń importowych. Strona ukraińska poinformowała, że warunkiem zniesienia zakazu jest audyt systemu kontroli i zwalczania chorób drobiu w Polsce. Uzgodniono, że “ze względu na ścisłą współpracę i pozytywne relacje pomiędzy służbami obu krajów inspekcja może odbyć się w formule on-line w ciągu najbliższych dni”.

Audyt odbył się w ustalonej formule w dniach 20-21 lipca, a w następnym tygodniu miały się odbyć rozmowy w celu uzgodnienia dalszych kroków prowadzących do jak najszybszego, ponownego otwarcia granicy ukraińskiej dla polskich towarów. Ich podsumowaniem miało być spotkanie ministrów rolnictwa Roberta Telusa i Mykoły Solskiego w dniu 27 lipca. To spotkanie nie odbyło się, gdyż tego dnia do budynku MRiRW wtargnęli działacze Agrounii na czele z Michałem Kołodziejczakiem, żądając spotkania z ministrem rolnictwa, wobec czego Robert Telus odwołał spotkanie z ministrem Solskim.

Na szczęście sprawa przeciągnęła się tylko kilka dni – 4 sierpnia ukraińska służba weterynaryjna wydała komunikat o pozytywnym wyniku audytu systemu kontroli i zwalczania chorób w Polsce i wycofała zakaz importu żywego drobiu, jaj wylęgowych i surowców z drobiu z obszarów nie dotkniętych wirusem rzekomego pomoru drobiu.