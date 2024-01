Ukraińcy wstrzymują sprzedaż kukurydzy. Powód? Niskie ceny

Sprzedaż kukurydzy na Ukrainie jest wstrzymywana ze względu na zbyt niską cenę ziarna spowodowaną spadkami na światowych giełdach a także problemami logistycznymi – informuje serwis GrainTrade.

Stawki za tonę kukurydzy dostarczanej do portów czarnomorskich wynoszą obecnie od 148 do 153 dolarów za tonę i choć eksport w dniach 1-25 stycznia wzrósł o 22% (z oczywistego powodu – poprawy sytuacji w kontekście eksportu przez Morze Czarne), to obecnie dostawy do portów spadają.

Kukurydza na rynkach światowych jest obecnie najtańsza od 3 lat, a w dodatku ataki Hutich na Morzu Czerwonym blokują dostawy krótszą drogą do Chin; trasy okrążające Afrykę pochłaniają dodatkowe koszty, co sprawia, że Państwo Środka częściej wybiera kukurydzę z Ameryki Południowej.

Co gorsza, taka sytuacja może zwiększyć presję na sprzedaż ukraińskiej kukurydzy do Unii Europejskiej, podczas gdy ważą się losy kształtu zasad handlu ze Wspólnotą.