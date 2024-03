Tysiące maszyn na Agrotechu już od jutra. Wszystko, co trzeba wiedzieć o tegorocznej edycji targów

520 firm z 17 krajów przywozi do kieleckiego ośrodka wystawienniczego ofertę najnowocześniejszych maszyn, technologii i środków produkcji. Będą je prezentować tysiącom gospodarzy z całego kraju przez trzy dni, od piątku, 8 marca, do niedzieli, 10 marca. Wystawie techniki rolniczej towarzyszą targi przemysłu drzewnego Las – Expo. Nowości i premier będzie w bród!

Informacje dla zwiedzających

Godziny otwarcia targów Agrotech i Las-Expo:

piątek, 8 marca: 10.00 – 17.00,

sobota, 9 marca

niedziela, 10 marca: godz. 9.00 – 17.00

(sprzedaż biletów do 16.30).

Szczegóły i mapy na agrotech.pl

Ceny biletów:

15 zł – normalny,

10 zł – ulgowy (młodzież szkolna i studencka, grupy zorganizowane powyżej 15 osób, opiekun bezpłatnie)

dzieci do lat 7 wchodzą bezpłatnie

Gdzie kupić bilety na Agrotech:

online na stronie agrotech.pl do 10 marca włącznie (bilet należy wydrukować)

w kasach: Terminal Wschodni od ul. Zakładowej, Terminal Zachodni od ul. Wystawowej, kasa nr 4 od ul. Batalionów Chłopskich, kasa nr 6 od ul. Kongresowej.

Wejście z zaproszeniami i biletami kupionymi online:

brama nr 3 – od ul. Zakładowej,

wejście nr 1 – od ul. Zakładowej tylko w sobotę i niedzielę

wszystkie wejścia obok kas.

Opaska – niezgubka dla dzieci:

Przy każdym wejściu rodzice będą mogli bezpłatnie odebrać opaskę – niezgubkę, wpisać na niej numer telefonu do siebie i zapiąć na ręce dziecka. Jeśli dziecko się zagubi – pracownicy Targów Kielce zadzwonią po rodzica. Inicjatywa jest realizowana przez Wanicki Agro i Targi Kielce.

– To będą trzy dni pod znakiem precyzyjności i efektywności. Rolnicy zobaczą najnowsze technologie, które są odpowiedzią na ich potrzeby. Każdy rolnik patrząc w przyszłość, planuje wprowadzenie rozwiązań, które usprawnią jego prace. W Targach Kielce od piątku ma pełen wybór – mówi dr Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce. – Spodziewamy się około 70 tysięcy zwiedzających. By usprawnić wejście, zapraszamy do kupienia biletów online. One cały czas będą dostępne na stronie agrotech.pl. Warto wydrukować i zabrać na targi.

Do dyspozycji jest siedem wejść. Co ważne dla rodzin z dziećmi, wchodząc przez kasy można zabrać opaskę – niezgubkę, napisać na niej numer telefonu i zapiąć na rączce dziecka. Dzięki temu jeśli malec się zagubi, łatwiej będzie poinformować rodzica o miejscu, w którym się znajduje. – Agrotech to ogromna impreza, największe wydarzenie w naszym ośrodku. Chcemy zapewnić wszystkim komfortowy, efektywny pobyt – zaznacza dr Andrzej Mochoń.

Przygotowania do Agrotechu 2024 na ostatniej prostej

Już od zeszłego tygodnia na teren kieleckiego ośrodka wystawienniczego wjeżdżają ciągniki, kombajny, maszyny do pracy w polu i do obsługi gospodarstw. Na ostatniej prostej jest przygotowywanie stoisk.

Hale Targów Kielce oraz trzy dodatkowe wypełniają się maszynami światowych marek – Case IH, Steyr, New Holland, John Deere, Claas, Massey Ferguson, Fendt, Valtra, Deutz-Fahr, Kubota, Zetor, LS, Iseki, Landini, TYM, Farmtrac, Arbos, McCormick, Solis, Lovol. Po raz pierwszy na Agrotechu pojawią się włoska marka Ferrari i hinduska Tafe, po raz drugi obecny będzie rumuński IRUM.

Na wielu stoiskach będą nowe odsłony ciągników i kombajnów, premiery szykują Valtra – model The Boss i Steyr – model Plus. Debiut na Agrotechu zaliczy New Holland T7.340HD BLUE POWER, na stoisku Agros – Wrońscy. Po raz pierwszy na targach Agrotech stanie autonomiczny ciągnik AgXeed o mocy 156 KM. Robot zajmie miejsce na stoisku firmy Landstal. Pośród kombajnów nowością będzie model Deutz-Fahr C6305 TS, którego wyróżnia wydajność pracy, co więcej sterowanie klepiskiem oraz sitami odbywa się elektrycznie.

To, co wyróżnia tegoroczny Agrotech to ilość i różnorodność rozwiązań rolnictwa 4.0. Prezentowane nowości są w nie bogato wyposażone. Vantage Polska zaoferuje system Trimble, który zapewnia kompatybilność i łatwość obsługi maszyn. Z kolei Fendt pokaże Joystic sterujący Fendt ErgoSteer, który ułatwi manewry operatora, zapewni precyzyjne kierowanie i oszczędność czasu. Pierwszy raz w Targach Kielce jest tworzona Strefa Rolnictwa Precyzyjnego, którą przygotowali Wanicki Agro z marką John Deere. Z innowacyjnymi maszynami na targach w Kielcach zaprezentuje się firma Farmsystems. Jedna z nowości to pielnik optyczny marki Ullmanna – to najnowocześniejsza platforma AI/Machine Learning dostępna na rynku, do pracy wykorzystuje sztuczną inteligencję.

Pełne rozwiązań 4.0 są także opryskiwacze, jak najnowszy model Alpha Titanium od Hardi. Ten samojezdny opryskiwacz dysponuje rozwiązaniami poprawiającymi precyzję opryskiwania i oszczędność zużycia środków chemicznych. Nowatorskie maszyny zaprezentują też Bury, Krukowiak i Agrio.

Najnowszej oferty nie braknie na stoiskach firm nawozowych – Timac Agro, Ampol – Merol, BASF, Industria. Na zwiedzających będzie czekała także oferta materiału siewnego i środków ochrony.

Debiuty maszyn do pracy w polu na targach Agrotech

Premiery pośród maszyn polowych będzie można spotkać na wielu stoiskach. Landstal po raz pierwszy zaprezentuje pielnik rotacyjny Plantcare. Nowością od Horsch będą siewniki punktowe Maestro TX pojedynkujące nasiona. Premierą na stoisku Wanicki Agro jest precyzyjny siewnik punktowy francuskiej marki Monosem. Nowością od Mandam jest GAL-K XL – nowy model ciągnionej brony talerzowej.

Nowość zaprezentuje też Helagro Prime Agriculture, a będzie to kultywator KBO do uprawy bezorkowej. Premierą od Agro – RBN będzie głębosz RGS 3000 S, którego przejazd powoduje lepsze podsiąkanie i drenaż wierzchniej warstwy gruntu.

Las-Expo z maszynami dla przemysłu drzewnego

Pełne nowości będą też trwające razem z Agrotechem targi przemysłu drzewnego i gospodarki leśnej, po raz pierwszy obecne są firmy z Estonii i Słowacji. Co wyróżnia Las-Expo 2024 to ilość specjalistycznych pojazdów do transportu drewna, wyposażonych w pełen zestaw do załadunku i rozładunku. Ich prezentacja będzie wyjątkowo liczna. Nowością będą przyczepy do zrywki i transportu drewna firmy Hydrofast. Traki w akcji zobaczymy na stoiska przedsiębiorstw Amix i Wood – Mizer. Pilarki taśmowe i tarczowe prezentuje z kolei Wirex. Nie braknie popisów rzeźbienia w drewnie.

Agrotech z popularnymi influencerami

Tegoroczny Agrotech przyciąga także najpopularniejszych agro influencerów z całej Polski. Będą m.in. Weronika i Marlena z GR. Załoga, Grzegorz Bardowski, Sołtys Lubelszczyzny, Baba chce na wieś, Świętokrzyski Rolnik, Pan Rolnik, Rolnikowo PL, Piotr Boberek bobcok_sie_zno, a także znany zawodnik MMA Mariusz Pudzianowski, który także ma gospodarstwo. Organizatorzy zapraszają na spotkanie z Rolnikiem NIEprofesjonalnym i Rolnikiem na każdą okazję w sobotę o 12 do kapsuły E2 w hali E. Zaś Formacja Fenomen na sobotę zaprasza zwiedzających do nagrania teledysku.

Wielu znanych w sieci, m.in. ekipę MST – Mafia Solec Team, Sierota z Traktora, Bieszczadzkie Rolnictwo będzie można spotkać także w Strefie Youtuberów w hali H, przy stoisku Hyperin i Top Nasiona.

Wszystko o PROWie i dopłatach podczas Agrotechu

Informacji o nowych dopłatach i przepisach będzie można zasięgnąć na stoiskach ministerstwa rolnictwa i instytucji okołorolniczych. O nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, dopłatach bezpośrednich i ekoschematach będą mówili specjaliści z firmy ProInvest w niedzielę na spotkaniu w kapsule E-3 w hali E, początek o godzinie 12. Doradcy z tej firmy będą do dyspozycji zwiedzających na stoisku Case IH przez wszystkie trzy dni targów. Innowacje technologiczne w rolnictwie zaprezentują specjaliści ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na stoisku w hali H.

Źródło: Targi Kielce