To już 50 lat Jaguarów od Claasa

W 1973 r. Claas za sprawą modelu Jaguar 60 SF położył podwaliny pod samojezdne sieczkarnie polowe. Dzięki licznym innowacjom i trwałej, wydajnej technologii, Jaguar bardzo wcześnie osiągnął nie tylko światową sławę, ale także globalną pozycję lidera na rynku.

Obecnie sieczkarnia polowa obok ciągnika i kombajnu zbożowego jest nie tylko kluczową maszyną w wielu gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach usług rolniczych, ale także w całej branży rolniczej. Gwarantuje ona optymalną długość sieczki i kondycjonowanie ziarna, a także maksymalną wydajność i wszechstronność – na przykład podczas zbioru wysokiej jakości paszy na potrzeby produkcji mleka i opasu buhajów czy też w trakcie zbioru biomasy.

Niemiecki Claas może teraz pochwalić się jubileuszem półwiecza samobieżnych sieczkarni polowych Jaguar z ponad 45 tys. wyprodukowanych egzemplarzy.

-Seria Jaguar od 50 lat jest synonimem innowacyjności, wydajności, produktywności i niezawodności i przez pięć dekad jak chyba żadna inna kształtowała segment sieczkarni polowych – mówi Dominik Grothe, Senior Vice President Self-Propelled Harvesters.

Jaguar do dziś broni swojej czołowej pozycji nie tylko za sprawą postępu technologicznego i maksymalnej wydajności, ale także dzięki wysokiej jakości komponentom o niskich kosztach zużycia, pierwszorzędnemu serwisowi ze strony partnerów handlowych Claas i szybkiej dostępności części zamiennych. Klienci mogą polegać na tym nie tylko w przypadku nowych, ale także używanych maszyn.

Wraz ze wzrostem popularności uprawy kukurydzy i tendencją do stosowania maszyn samobieżnych od lat 70. XX wieku w Ameryce Północnej, Europie, a także w krajach byłego bloku wschodniego niemal równocześnie następowało sukcesywne przechodzenie z sieczkarni zaczepianych na samobieżne. Claas w 1973 roku z modelem Jaguar 60 SF wkroczył w obiecujący segment wzrostu, po tym jak dwóch partnerów handlowych na własną rękę stworzyło pierwsze prototypy.

Model o mocy 120 KM, który został opracowany z wykorzystaniem istotnych podzespołów zaczepianej sieczkarni bębnowej Jaguar 60 i ówczesnej serii kombajnów zbożowych, w pierwszym roku zjechał z taśmy produkcyjnej w liczbie 33 egzemplarzy, a do końca produkcji w 1976 roku sprzedano łącznie 500 takich maszyn.

Szybko okazało się, że w szczególności przedsiębiorcy świadczący usługi rolnicze domagali się jeszcze większej mocy. Odpowiedź nadeszła w 1975 r. za sprawą opracowanego w zakładach Claas w Bad Saulgau modelu Jaguar 80 SF o mocy 213 KM z trzy- lub czterorzędową przystawką do kukurydzy, dmuchawą wyrzutnika i nowym automatycznym układem kierowania. Kolejną nowością była możliwość rozdzielenia obudowy zespołu wciągania i bębna, co znacznie ułatwia prace konserwacyjne.

W międzyczasie firma opracowuje już następcę modelu Jaguar 60 SF, czyli sieczkarnię Jaguar 70 SF z większym bębnem tnącym i silnikiem o mocy 150 lub 175 KM, która zostanie wprowadzona na rynek przed sezonem 1976/1977. Tym samym podczas zbioru kukurydzy możliwe jest uzyskanie stałej przepustowości na poziomie 75 t/h.

W 1983 roku, dziesięć lat po wprowadzeniu modelu Jaguar 60 SF, następuje ogromny skok technologiczny. Nowa seria Jaguar 600 wyznacza nowe standardy nie tylko w zakresie mocy i jakości sieczki, ale także pod względem designu. Najważniejsze innowacje to wykrywacz metalu, Corncracker i przyspieszacz. Najnowocześniejsze silniki Mercedes-Benz oferują wysoki moment obrotowy przy niskim zużyciu paliwa. Przejęta z kombajnów Dominator nowa, osadzona na silentblokach kabina wyróżnia się doskonałą ergonomią i izolacją akustyczną. Nowa dźwignia jazdy umożliwia obsługę wielu funkcji bez konieczności zmieniania położenia prawej ręki operatora. Dzięki mocy silnika do 300 KM można teraz stosować również 6-rzędowe przystawki do kukurydzy, co jeszcze bardziej zwiększa wydajność. Do zbioru całych roślin lub śruty z kolb kukurydzy dostępny jest od tej pory nowy bęben wielonożowy z przesuniętym układem noży w kształcie litery V. W 1988 roku seria zostaje odświeżona i zyskuje m.in. nową kabinę. Ponadto Jaguar 695 MEGA o mocy 354 KM uzupełnia udaną serię jako nowy okręt flagowy.

Rok 1994 to kolejny przełom w historii sieczkarni polowych Claas: za sprawą całkowicie nowej serii Jaguar 800 firma wkroczyła w nowy wymiar wydajności. Ze swoją mocą 481 KM model Jaguar 880 staje się również najmocniejszą wówczas sieczkarnią polową na świecie. Tym samym po raz pierwszy możliwy jest zbiór z 8 rzędów kukurydzy za pomocą jednej przystawki, a rok później w portfolio produktów pojawia się również pierwsza bezrzędowa przystawka do kukurydzy Claas RU 450 o szerokości roboczej 4,50 m.

Silnik jest umieszczony poprzecznie za tylną osią, dzięki czemu może przekazywać swoją moc bezpośrednio poprzez pas Powerband do bębna siekającego. Ponadto służy on jako przeciwwaga dla szerokich przyrządów roboczych. Podczas zmiany z trawy na kukurydzę Corncracker można szybko i łatwo zdemontować z wyrzutu – i odwrotnie. Wydajny przyspieszacz gwarantuje precyzyjny i szeroki przerzut materiału na ciężarówki i przyczepy – również do tyłu za pojazd ciągnący. Standardy, zwłaszcza w zakresie widoczności we wszystkich kierunkach i przestronności, wyznacza nowa kabina z wypukłą przednią szybą i fotelem pasażera. Od 1997 roku niektóre egzemplarze są budowane w małych seriach jako Field Shuttle – głównie jako wersja z przechylaną na bok lub do tyłu skrzynią załadunkową a inne jako wersja z wózkiem dolly dla naczep.

W 2001 roku Jaguar 900 po raz pierwszy przekroczył barierę 600 KM. Dzięki nowej kabinie z cyfrowym terminalem i nowoczesnej dźwigni wielofunkcyjnej JAGUAR po raz kolejny wyprzedza konkurencję. Od 2003 roku Jaguar Speedstar jako pierwsza sieczkarnia polowa zostaje dopuszczona do jazdy z prędkością 40 km/h. Jednocześnie może pochwalić się zwiększeniem mocy maksymalnej do 623 KM.

Rok 2008 to kolejny krok milowy: nowa seria Jaguar 900 przesuwa granice osiągów jeszcze dalej, a w modelu 980 zastosowana zostaje koncepcja z podwójnym silnikiem o mocy nawet do 830 KM. Nowy bęben siekający V-MAX z łopatkowymi nożami przekonuje jakością sieczki, wydajnością i dużą wygodą konserwacji. Kabina nowej generacji, podobnie jak opcjonalny automatyczny system kamer i sterowania Auto Fill, kolejny raz znacząco zwiększa komfort operatora. Ponadto seria 900 wyróżnia się inteligentnym systemem sterowania silnikiem z dostosowaniem krzywych charakterystyki do warunków pracy na polu, co pozwala zaoszczędzić do 10% paliwa podczas pracy przy częściowym obciążeniu.

Dostępny opcjonalnie ciągły pomiar zawartości suchej masy za pomocą czujnika NIR od 2012 roku umożliwia dokumentację nie tylko plonów – na przykład dla bilansu przepływu materiału – ale także innych składników dla danej części pola. Układ regulacji ciśnienia w oponach dostępny fabrycznie dla kół przednich i do dzisiaj – jako unikalna cecha w segmencie sieczkarni polowych – również dla kół tylnych, zapewnia nie tylko optymalną ochronę gleby, ale także komfort jazdy. W 2014 roku wiele z tych cech zostaje włączonych do nowej serii Jaguar 800.

W 2015 r. firma CLAAS przejmuje opracowaną w USA technologię kondycjonowania sieczki kukurydzianej Shredlage – MCC (Multi Crop Cracker) Shredlage uzupełnia od tej pory koncepcję Corncracker w sieczkarniach Jaguar. W 2017 r. następuje dalsza optymalizacja przepływu materiału i koncepcji podwozia serii Jaguar 900, a w 2019 r. zostaje wprowadzona nowa generacja przystawek do kukurydzy Orbis. Dwa lata później w serii Jaguar 900 po raz pierwszy pojawiają automatyczne funkcje Cemos. Jeszcze bardziej poprawiają one wydajność i efektywność „dużej” serii sieczkarni polowych z Harsewinkel. Za sprawą serii Jaguar 960 i 990 Terra Trac firma Claas wzbogaca swoją ofertę o dwie sieczkarnie polowe z technologią półgąsienicową, które dzięki systemowi ochrony na uwrociach mogą być wykorzystywane zarówno do zbioru kukurydzy, jak i do zbioru traw na użytkach zielonych. Koncepcja ta jest nie tylko łagodna dla gleby, ale także wyznacza nowe standardy w zakresie prowadzenia przyrządu roboczego.

Od targów Agritechnica 2023 Claas będzie świętować jubileusz 50-lecia, wprowadzając na rynek model edycji specjalnej wyróżniający się naklejkami z rocznicową grafiką, a także specjalnymi cechami wyposażenia i tzw. pakietem operatora. Wstępem do tego będzie premiera modelu Jaguar 990 Terra Trac w ekskluzywnej jubileuszowej kolorystyce jako limitowanej edycji specjalnej na stoisku Claas na targach Agritechnica (hala 13).

źródło: Claas