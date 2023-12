Szerszy, bardziej wydajny sprzęt pomimo mniejszych potrzeb? Jest ku temu uzasadnienie

Stojąc przed zakupem nowej maszyny jednym z parametrów nad którym się zastanawiamy jest to jaką szerokość roboczą wybrać? W niektórych przypadkach wybranie większych maszyn może mieć uzasadnienie, co na podstawie doświadczeń trzech gospodarstw, które celowo wybrały szerszy sprzęt postaramy się w niniejszym artykule pokazać.

Jaką szerokość roboczą wybrać, kupując nową maszynę do zielonki? Oto pytanie! Pomińmy tutaj moc posiadanego ciągnika i pieniądze, którymi się dysponuje. Zachęcamy do poznania argumentów trzech gospodarstw, prowadzących chów bydła mlecznego. Przykłady ułożyliśmy w porządku przygotowania paszy z lucerny: od koszenia, poprzez przetrząsanie pokosu, aż po jego zgrabianie.

Technika cięcia

Kosiarka wielkopowierzchniowa Disco 9200 Trend to najnowszy nabytek gospodarstwa rolnego państwa Pawlaków z okolic Gniezna (woj. wielkopolskie). Gospodarstwo zaczynało w 1982 r. od 15 ha. Dziś liczy 300 ha, w tym 70 ha łąk i lucerny.

Uważny Czytelnik zwróci w tym miejscu pewnie uwagę, że dla 70 ha użytków zielonych prawie 9-cio metrowa kosiarka jest chyba za duża. Słusznie. Dlaczego zatem Pawlakowie zdecydowali się na zakup większej maszyny?

– To przewymiarowanie jest celowe. Duża szerokość i prędkość pracy pozwalają szybciej ściąć zadany areał. Dzięki temu możemy elastyczniej organizować zbiór pasz w wąskich oknach pogodowych. Liczy się to, by pozyskać paszę w najlepszym możliwym etapie jej wzrostu i nie dać się przesuszyć pokosowi – podkreśla Szymon Pawlak.

Głównym źródłem dochodu gospodarstwa jest bowiem produkcja mleka. Tej gałęzi podporządkowana cała organizacja produkcji: wszak 250 dojnych krów oraz 170 jałówek to bardzo duże stado, które wymaga perfekcyjnego zaopatrzenia w pasze.

– Na naszej decyzji zakupowej zaważyło przede wszystkim zaufanie do marki. Używamy maszyny Claasod kilkunastu lat i wiemy, że zawsze możemy na nie liczyć. Podobnie zresztą jak na lokalnego dealera Agro Sznajder z Wrześni, który obsługę posprzedażową prowadzi celująco – mówi Szymon Pawlak.

Przygoda Pawlaków z Claas trwa bowiem już od 2007 r., gdy w gospodarstwie pojawił się pierwszy ciągnik tej marki – Ares 697. Rodzina świadczy także usługi maszynowe. W szerokiej wiacie garażowej, obok kosiarki Disco, znajdują się także: zgrabiarka Liner 2600, prasa Variant 365RC, kombajn Lexion 650 i nawet sieczkarnia samobieżna Jaguar 830.

Technika przetrząsania

Arkadiusz Antczak posiada stado bydła liczące około 700 sztuk w tym 350 sztuk krów mlecznych. Gospodarstwo znajduje się w Bronikowie (woj. wielkopolskie).

Gospodarz zainwestował w super maszynę. Przetrząsarkę Volto o szerokości

roboczej 13 m! Zapytaliśmy pana Arka, co skłoniło go do zakupu tak szerokiej przetrząsarki? Jak można było się spodziewać, chodzi o przerzucenie materiału w jak najszybszym czasie.

– Z praktyki wiem, że zebranie złego materiału z pola kosztuje tyle samo, albo nawet drożej, niż zebranie dobrego materiału. Chcąc uzyskać jak najlepszą wydajność mleczną nie mam wyjścia: muszę zbierać najlepszy materiał, by móc zadać krowom jak najlepszy pokarm. Dlatego kupiłem znacznie większą maszynę i ani sekundy nie żałuję tej decyzji – mówi rolnik.

Nasz rozmówca dodaje, że skoro w obecnych czasach pogoda zmienia się z godziny na godzinę, liczy się bardzo wydajny sprzęt. Pozornie wyższy wydatek za szerszą czy mocniejszą maszynę zwraca się bardzo szybko. I nie tylko o ekonomię chodzi: rolnik ma też większy komfort zarządzania gospodarstwem, wiedząc, że dysponuje nadwyżką mocy dzięki celowo dobranemu większemu urządzeniu.

Technika zgrabiania

Stadnina Koni Nowe Jankowice sp. z o.o. (Kujawsko-Pomorskie) jest centrum hodowli konia zimnokrwistego w Polsce i podlega KOWR. Stado liczy 250 koni, w tym 70 klaczy. Ale prawdziwym wyzwaniem logistycznym jest zapewnienie paszy dla stada bydła. Spółka zarządza stadem 1400 sztuk krów, z czego połowę stanowią krowy mleczne. I to jakie! Przeciętna mleczność przekracza 13 tys. litrów mleka rocznie od sztuki! To krajowa elita, nagradzana wielokrotnie za wydajność. Mleko surowe trafia do SM „Mlekpol” w Grajewie.

Stadnina posiada areał 2600 ha, w tym 200 ha lucerny. Od dwudziestu lat użytkuje maszyny Claas: sieczkarnię samobieżną Jaguar 830, przetrząsarkę Volto oraz zgrabiarkę. Park maszynowy wzbogacił się niedawno w 12-metrową przetrząsarkę Liner.

– Nasi operatorzy w sezonie mają co ogarniać! Trzeba żwawo ściąć i zebrać lucernę, bo cała technologia żywienia naszego stada krów mlecznych bazuje na kiszonce z tej rośliny. Przy takich ekstremalnych upałach, jakie od lat prażą nasze pola, ścięty pokos bardzo szybko przesycha. A jeszcze szybciej potrafi zmoknąć, gdy pojawi się niezapowiedziany deszcz. Dlatego w naszym biznesie liczy się każda godzina! Liner. Szeroka zgrabiarka 4-wirnikowa ma świetną wydajność i dobrze sobie radzi z ułożeniem wału zielonki pod podbieracz sieczkarni – mówi Jacek Rafalski, prezes SK Nowe Jankowice.

Powyższe trzy przykłady różnej wielkości biznesów rolniczych wykorzystujących linię zielonkową mają jeden wspólny mianownik. Każde gospodarstwo dobrało inną maszynę, ale celowo z nadwyżką wydajności.

Dzięki temu mogą szybciej wykonać zadane prace, chcąc przygotować pasze pierwszorzędnej jakości. To element zarządzania ryzykiem w niestabilnych warunkach klimatycznych, z jakimi przychodzi się mierzyć polskim rolnikom.

Celowe przewymiarowanie sprzętu sprzyja utrzymaniu opłacalności gospodarowania!

Źródło: Claas