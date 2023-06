Światowe zbiory zbóż w nadchodzącym sezonie. Najnowsza prognoza IGC

Międzynarodowa Rada Zbożowa opublikowała wczoraj raport dotyczący prognoz zbiorów zbóż w rozpoczynającym się 1 lipca sezonie 2023/2024. Wobec przewidywań sprzed miesiąca, zbiory mają być niższe, choć i tak będą znacznie wyższe niż w mijającym sezonie.

Łączna produkcja pszenicy i zbóż gruboziarnistych ma wynieść 2292 mln ton. Oznacza to więc spadek wobec prognoz sprzed miesiąca o 2 mln ton, co zawdzięczamy przede wszystkim suchym warunkom m.in. w USA. Będzie to jednak i tak o 33 mln ton więcej niż w mijającym sezonie. Popyt szacuje się na poziomie 2306 mln ton.

Opublikowano także dane dotyczące produkcji w mijającym sezonie. Szacuje się, że będzie to 2259 mln ton, czyli o 5 mln t więcej niż prognozowano jeszcze miesiąc temu. Wynika to przede wszystkim z wyższych zbiorów kukurydzy w Brazylii.

Zwiększyły się także prognozy dotyczące globalnych zapasów, które mają wynosić 592 mln t, o 3 mln ton więcej m/m, ale o 8 mln t mniej r/r. Handel szacowany jest obecnie na 417 mln ton – 6 mln więcej niż prognozowano ostatnio. Z kolei w nadchodzącym sezonie handel szacowany jest na 408 mln ton.