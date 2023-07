Najnowsza, mniej optymistyczna prognoza MARS dotycząca zbiorów zbóż w Polsce

W tym tygodniu opublikowana została najnowsza unijna prognoza zbiorów zbóż w Polsce w sezonie 2023/2024. Wobec publikacji z zeszłego miesiąca, zbiory mają być w naszym kraju niższe.

Zbiory pszenicy miękkiej szacowane są na 5,04 t/ha wobec 5,18 przed miesiącem 5,34 t/ha w 2022 roku. Średnia 5-letnia to 4,84. Zbiory jęczmienia ozimego szacowane są na 4,13 t/ha wobec 4,09 przed miesiącem 4,43 t/ha w 2022 roku. Średnia 5-letnia to 3,83. Plon kukurydzy ma wynieść 6,88 t/ha wobec 7,05 przed miesiącem 6,98 t/ha w 2022 roku. Średnia 5-letnia to 6,79. W przypadku żyta ma to być 3,38 t/ha (bez zmian w porównaniu do prognozy z czerwca), 3,58 t/ha w 2022 roku i 3,07 – średnia 5-letnia. Plon pszenżyta ma wynieść średnio 4,26 t/ha (4,32 w prognozie czerwcowej); 4,51 t/ha w 2022 roku. Średnia 5-letnia to 3,98 t/ha. Rzepak i rzepik mają plonować na poziomie 3,23 t/ha (bez zmian); 3,38 t/ha w 2022 roku i 3,05 to średnia 5-letnia.

– Pogłębiające się niedobory wilgoci w glebie w północno-wschodniej i centralnej Polsce negatywnie wpływają na wszystkie uprawy. Natomiast na południowym wschodzie warunki były raczej korzystne dla rozwoju i wypełnienie ziarna zbóż ozimych. Temperatury były zbliżone do średnich w pierwszych dwóch dekadach czerwca, po czym nastąpił okres cieplejszy niż przeciętnie w trzeciej dekadzie czerwca, z maksimami temperatur powyżej 28°C. Pierwsza dekada lipca była nieznaczna cieplejsza niż przeciętnie. W większości opady były poniżej średniej w okresie objętym przeglądem. Tylko trzecia dekada czerwca była bardziej wilgotna niż zwykle na zachodzie i południu. Znaczny deficyt opadów (do 50 mm dla całego okres przeglądu), po suchym już maju, spowodował krytycznie niski poziom wilgotności gleby. Rozsiane zdarzenia atmosferyczne około połowy lipca, głównie w postaci burz, lokalnie złagodziły suche warunki wierzchniej warstwy gleby. Inne niż na południowym wschodzie. Suche warunki na większości obszaru Polski w połączeniu z ponadprzeciętnymi temperaturami były nieoptymalne dla ozimin. Ze względu na ogólny negatywny wpływ deficytu opadów, obniżyliśmy nasze oczekiwania co do plonów ozimin, jarych i upraw letnich. Perspektywy są teraz znacznie niższe niż w poprzednich rekordowych latach, ale wciąż powyżej średniej z 5 lat – czytamy w raporcie MARS.

Źródło: MARS, e-WGT