Popyt na pszenicę jest słaby, bo nabywcy nie spodziewają się wzrostów cen

Nastroje na rynku pszenicy nie należą do najlepszych; w zeszłym tygodniu jej cena spadła na Matifie o 4,25 EUR/t, a i poniedziałkowa sesja rozpoczęła się niezbyt pomyślnie.

Popyt na europejską pszenicę jest znacznie mniejszy niż rok temu; europejski eksport do 12 listopada wyniósł 10,81 mln ton wobec 13,66 w analogicznym okresie zeszłego roku. Prawdopodobnie wartość ta będzie nieco większa, ponieważ Bułgaria od połowy września nie publikuje danych eksportowych, jednak nawet biorąc to pod uwagę spadek jest wyraźnie widoczny. Jak informuje serwis Kaack, powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim wysoka podaż z rejonu Morza Czarnego oraz niskie ceny eksportowe rosyjskiej pszenicy. Zaskoczeniem jest również to, jak dobrze funkcjonuje ukraiński korytarz eksportowy. Wobec tego najważniejsi importerzy nie śpieszą się z zakupami twierdząc, że trudno w najbliższej perspektywie spodziewać się wzrostów cen.

Niepewność na rynku związana jest przede wszystkim z sytuacją w Argentynie. I chociaż prognozy na zbiory w tym sezonie są o wiele wyższe niż w tragicznym sezonie 2022/2023, to niepewność budzi sytuacja polityczna. Pod znakiem zapytania stoi kwestia, na ile w pogrążonym w kryzysie kraju ucierpi rolnictwo.

Pomimo niepewności związanej ze zbiorami w Australii, podaż ziarna na świecie jest wysoka, na co kolejnym przykładem jest zeszłotygodniowa prognoza IGC wskazująca, że zbiory będą wyższe niż zakładano jeszcze w październiku (787 wobec 785 mln ton).

Źródło: Kaack